Οι δύο θαλάσσιοι ανεμοστρόβιλοι παρέμειναν ορατοί πάνω από το νερό για αρκετή ώρα, προσφέροντας ένα μοναδικό αλλά και επιβλητικό θέαμα.

Ένα εξωπραγματικό σκηνικό αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν χθες το μεσημέρι στο Κουφονήσι και την Κέρο: Δύο εντυπωσιακοί υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα σπάνιο θέαμα που έκοβε την ανάσα.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απαθανάτισαν το φαινόμενο, καθώς οι δύο θαλάσσιοι ανεμοστρόβιλοι παρέμειναν ορατοί για αρκετή ώρα ανάμεσα στα δύο νησιά, υπενθυμίζοντάς μας τη δύναμη και την άγρια ομορφιά της φύσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο υδροστρόβιλος αποτελεί ουσιαστικά έναν θαλάσσιο ανεμοστρόβιλο που δημιουργείται πάνω από υδάτινες επιφάνειες.

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