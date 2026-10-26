Τη νίκη του Λούλα στη Βραζιλία και τις πολιτικές προεκτάσεις της σχολίασε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, του Έλον Μασκ και των δικτύων παραπληροφόρησης. «Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη νίκη του Λούλα απέναντι στον Μπολσονάρο και τη σημασία της για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη σχολίασε σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εκφράζοντας τη χαρά του για το αποτέλεσμα.

Ο ίδιος περιέγραψε την πολιτική αναμέτρηση στη Βραζιλία ως σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, αντιπαραβάλλοντας την εργασία, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια με τη διαφθορά, τις ανισότητες και τον αυταρχισμό.

«Ο κόσμος του Λούλα απέναντι στον κόσμο του Μπολσονάρο. Και νίκησε ο πρώτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μαζί με τον Λούλα νίκησαν όσοι αγωνίζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την ειρήνη και τη δημοκρατία.

Οι αιχμές κατά Τραμπ και Μασκ

Στην ανάρτησή του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε επίσης στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Έλον Μασκ και τα δίκτυα παραπληροφόρησης, κάνοντας λόγο για μια πολιτική αντιπαράθεση που ξεπερνά τα σύνορα της Βραζιλίας και επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, συνέδεσε το αποτέλεσμα με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στο Δυτικό Ημισφαίριο, αναφέροντας και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

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«Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί. Όχι τα τσιράκια τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του με συγχαρητήρια προς τον Λούλα και τον λαό της Βραζιλίας.

«Μπράβο Λούλα! Μπράβο στον λαό της Βραζιλίας!», κατέληξε.