Μικρό προβάδισμα του Λούλα στο 13% της καταμέτρησης, ενώ στο 15% πρώτος πέρασε ο Μπολσονάρου στις εκλογές στη Βραζιλία.

Μάχη ψήφο με ψήφο μεταξύ Λούλα και Μπολσανάρου στον Β΄γύρο των Προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία. Την ώρα που η καταμέτρηση έχει φτάσει στο 16.6% των εκλογικών τμημάτων ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει 11.280.634 ψήφους και ο Λούλα 11.136.146 ψήφοι.

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Τα αποτελέσματα στο 22,68%

Και ξανά μπροστά ο Λούλα (στο 54,4%)

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Στο δρόμο οι υποστηρικτές του Λούλα

Πάντως οι υποστηρικτές του Λούλα ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται στη λεωφόρο Παουλίστα, στην καρδιά του Σάο Πάολο, εν αναμονή της νίκης του.

Το κλίμα είναι αισιόδοξο αλλά τεταμένο, εν μέσω υποψιών ότι έχει υπάρξει μια σκόπιμη εκστρατεία υπέρ του Μπολσονάρου με στόχο να σαμποτάρουν τα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να εμποδιστούν οι ψηφοφόροι του Λούλα να φτάσουν στα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Πολλοί άνθρωποι στη λεωφόρο Paulista, όπως σημειώνει το Reuters, έξω από το εμβληματικό Μουσείο Τέχνης του Σάο Πάολο υποψιάζονται ότι έχουν γίνει «εγκλήματα» από πολιτικούς και επιχειρηματίες που υποστηρίζουν τον Μπολσονάρου.

«Νομίζω ότι είναι άλλη μια απόπειρα πραξικοπήματος που επιχειρεί η ακροδεξιά στη Βραζιλία . Αλλά πρέπει πραγματικά να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε», δήλωσε ο Λούκας Λόπες, ένας 32χρονος από το Σάο Πάολο που εργάζεται στις δημόσιες σχέσεις.

Υπήρξε παράταση ψηφοφορίας κατά 2 ώρες

Νωρίτερα υπήρξε παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, έπειτα από αιτήματα και των δύο υποψηφίων, που επικαλέστηκαν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών προς τα εκλογικά τμήματα.

Οι κάλπες ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν στις 17:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), ωστόσο, με τη δικαστική απόφαση, η εκλογική διαδικασία παρατείνεται έως τις 19:00 (μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω καταγγελιών για δυσκολίες στην πρόσβαση των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα, με τις δύο πλευρές να επικαλούνται διαφορετικούς λόγους για την ανάγκη παράτασης.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του καταδικασμένου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε ζητήσει να παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες για περισσότερο χρόνο σε τρεις Πολιτείες, επικαλούμενος τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε παράταση σε εννέα Πολιτείες, μετά τις καταγγελίες του εκλογικού του επιτελείου ότι είχαν περιοριστεί τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών.