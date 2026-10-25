Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον δεύτερο γύρο, όπου οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν για την προεδρία της χώρας.

Μικρό προβάδισμα της απερχόμενης προέδρου Ιλιάνα Γιότοβα καταγράφουν τα exit polls του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία, με τον Αντρέι Γκιούροφ να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.

Το αποτέλεσμα διαμορφώνει συνθήκες αμφίρροπης αναμέτρησης στον δεύτερο γύρο, ενώ η ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα exit polls που μετέδωσαν βουλγαρικά τηλεοπτικά δίκτυα μετά το κλείσιμο της κάλπης την Κυριακή (25/10), η Γιότοβα συγκεντρώνει ποσοστό από 35% έως 36,5%, αρκετά χαμηλότερο από τις προσδοκίες του πολιτικού στρατοπέδου που τη στηρίζει.

Ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση, ακολουθεί με ποσοστό από 32,2% έως 32,5%, εξασφαλίζοντας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, την παρουσία του στον δεύτερο γύρο.

Στο επίκεντρο η Ρωσία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η εκλογική αναμέτρηση διεξήχθη σε κλίμα αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που ανέδειξαν τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία για τη Βουλγαρία.

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Ο πολιτικός αναλυτής Τεοντόρ Σλάβεφ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «οδυνηρό πολιτικό χαστούκι» για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρούμεν Ράντεφ.

Κατά τον ίδιο, η Γιότοβα δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις σχετικά με τις ρωσικές απειλές στη Μαύρη Θάλασσα, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα ασφάλειας κυριάρχησαν στην προεκλογική περίοδο.

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Η 62χρονη πολιτικός, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Μόσχα, έχει αναδείξει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επιχειρώντας να προβάλει την εικόνα της «προέδρου της ειρήνης».

Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της φτώχειας και των περιφερειακών ανισοτήτων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο 50χρονος Γκιούροφ δήλωσε ότι ψήφισε για μια ελεύθερη, ευρωπαϊκή Βουλγαρία, με επαρκή εισοδήματα, ασφάλεια και αποτελεσματικούς κρατικούς θεσμούς.

Συμμετοχή κοντά στο 20%

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η χαμηλή προσέλευση στις κάλπες, με τη συμμετοχή να εκτιμάται περίπου στο 20%.

Ο πολιτικός αναλυτής Παρβάν Σιμεόνοφ εκτίμησε ότι η Γιότοβα παρέμεινε εγκλωβισμένη στον θεσμικό προεδρικό της ρόλο, χωρίς να συμμετάσχει σε ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση.

Η Γιότοβα, πρώην δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής, ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο, μετά την παραίτηση του Ράντεφ, ο οποίος επέλεξε να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.