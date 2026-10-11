Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Ριζικά αναμένεται να αλλάξει το σκηνικό του καιρού σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις καλοκαιρινές συνθήκες να δίνουν τη θέση τους σε βροχές, καταιγίδες αλλά και κρύο. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κορυφωθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, με την Αττική να μη μένει εκτός εμβέλειας της κακοκαιρίας.

«Υπάρχει μια γραμμή λαίλαπας, δηλαδή μια ευθεία από καταιγίδες που επηρεάζει και σαρώνει πολλά από τα δυτικά τμήματα της χώρας. Μπαίνει μάλιστα σταδιακα και στις δυτικές περιοχές της Πελοποννήσου όπου τις επόμενες ώρες θα έχουμε βροχές και καταιγίδες» ανέφερε αρχικά ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος στο δελτίο ειδήσεων του Mega για να προσθέσει:

«Σήμερα στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και μέσα στην ημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα κατά τόπους θα υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα». Παράλληλα, όπως υποστήριξε ο Γιάννης Καλλιάνος «τη Δευτέρα τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να μετακινηθούν ανατολικότερα δηλαδή στα ανατολικά και νησιωτικά τμήματα, στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει στην Αττική.

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Το κυρίως πιάτο της κακοκαιρίας θα έρθει στην Τρίτη και θα κρατήσει ως την Πέμπτη. Στο διάστημα αυτό θα έχουμε πολύ ισχυρούς βοριάδες 9 με 10 μποφόρ στα πελάγη, ιδίως στο Αιγαίο, όπου θα έχουμε πιθανότατα ολικό απαγορευτικό. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει πέντε με έξι βαθμούς και θα πέσουν βροχές και καταιγίδες που πια θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής».

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Τάσος Αρνιακός: Έρχεται ψυχρό μέτωπο - Οι καταιγίδες σήμερα Κυριακή

Στο γεγονός πως έρχεται ψυχρό μέτωπο στη χώρα στάθηκε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός μιλώντας στο Action 24 την Κυριακή 11/10 παίρνοντας τη θέση από τη ζέστη και το καλοκαιρινό σκηνικό των προηγούμενων ημερών.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και το Ιόνιο, οι οποίες κινούνται ανατολικά. Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για μια οργανωμένη γραμμή καταιγίδων, τη λεγόμενη «γραμμή λαίλαπας», η οποία εκτείνεται από την Ήπειρο μέχρι τη Ζάκυνθο και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ στη βόρεια Κέρκυρα έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 50 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο.

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Η κακοκαιρία, η οποία προηγουμένως επηρέασε τη Σικελία, κινείται πλέον προς την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας επιπλέον υγρασία από το Ιόνιο. Σύμφωνα με τον Τάσο Αρνιακό, οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα δυτικά και κατά μήκος της δυτικής ακτογραμμής, ενώ στη συνέχεια οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και το βόρειο Αιγαίο.

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τις απογευματινές ώρες αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Τα φαινόμενα δεν προβλέπεται να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση ή διάρκεια. Βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, ο Πειραιάς και η Κηφισιά, ενώ λιγότερα φαινόμενα προβλέπονται για τη Γλυφάδα και το Λαύριο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, αναμένονται εντονότερα φαινόμενα από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θράκη, ο καιρός θα παραμείνει αρχικά καλός, καθώς η κακοκαιρία δεν θα έχει προλάβει να φτάσει στην περιοχή, με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 27 βαθμούς. Αντίστοιχα, στην Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, με τη δυτική πλευρά του νησιού και κυρίως τα Χανιά να εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση με το Ηράκλειο.

Από την Τρίτη έρχεται το κρύο – Θυελλώδεις βοριάδες την Τετάρτη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Τάσος Αρνιακός στην εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη, όταν ένα νέο ψυχρό μέτωπο θα κινηθεί από τα βόρεια προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι νοτιάδες θα υποχωρήσουν και τη θέση τους θα πάρουν ισχυροί βοριάδες, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες από τη Ρωσία.

Η αλλαγή αυτή θα γίνει περισσότερο αισθητή στις περιοχές που επηρεάζονται από τους βόρειους ανέμους, όπως η ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες και η ανατολική Πελοπόννησος.

Η Τετάρτη αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της ψυχρής εισβολής, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με τις χαμηλές θερμοκρασίες θα δημιουργήσει έντονη αίσθηση κρύου, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα παρά φθινόπωρο.

Μάλιστα, ο Τάσος Αρνιακός υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι, εάν το συγκεκριμένο καιρικό σύστημα εμφανιζόταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα μπορούσε να προκαλέσει χιονοπτώσεις ακόμη και στην Αττική.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον Οκτώβριο, δεν αποκλείονται λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως στον Όλυμπο και σε περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως το Καϊμακτσαλάν.

Στην Αττική, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται επίσης σημαντικές βροχές, οι οποίες όμως δεν θα έχουν απαραίτητα καταρρακτώδη χαρακτήρα. Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για βροχές που θα συνοδεύονται από βοριάδες, με αποτέλεσμα το κρύο να γίνεται ακόμη πιο αισθητό. Πάντως, η ψυχρή εισβολή δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Τάσου Αρνιακού, από την Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, με τα έντονα φαινόμενα να υποχωρούν και τις θερμοκρασίες να παρουσιάζουν ανάκαμψη.

Αναστασία Τυράσκη: Μπαίνουμε σε χειμωνιάτικο τοπίο

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς η χώρα μπαίνει σταδιακά σε χειμωνιάτικο σκηνικό, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη.

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος, οι επόμενες ημέρες θα είναι οι πιο κρύες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τη φετινή φθινοπωρινή περίοδο, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.

«Σιγά σιγά από την Τρίτη θα μπούμε σε χειμωνιάτικο τοπίο. Πραγματικά, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα είναι οι πιο κρύες μέρες μέχρι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αναστασία Τυράσκη, επισημαίνοντας ότι, παρότι έχουν προηγηθεί ορισμένα διαστήματα με χαμηλές θερμοκρασίες, αυτή τη φορά το κρύο θα είναι πιο έντονο.Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί και από χιονοπτώσεις, οι οποίες, ωστόσο, θα περιοριστούν σε ιδιαίτερα μεγάλα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, χιόνια αναμένονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.800 έως 2.000 μέτρων, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν ενδείξεις για χιονοπτώσεις σε χαμηλότερες περιοχές.

Η ίδια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη σημειωθεί κάποιες χιονοπτώσεις στα πολύ ψηλά ορεινά, ωστόσο η νέα μεταβολή θα φέρει εκ νέου χειμερινές συνθήκες στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Πριν από το κρύο, βροχές και καταιγίδες

Μέχρι την Τρίτη, πάντως, ο καιρός θα διατηρήσει τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής φθινοπωρινής περιόδου, με νοτιάδες, αυξημένη υγρασία, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Ήδη, σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, έντονα φαινόμενα εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο το Ιόνιο και την Ήπειρο. Μάλιστα, στη βόρεια Κέρκυρα μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις τρεις ώρες.

Το σύστημα αναμένεται να κινηθεί σταδιακά ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Στην Αττική προβλέπεται ένα σχετικά γρήγορο πέρασμα των φαινομένων κατά τις απογευματινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία οι βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να επιμείνουν περισσότερο, έως το βράδυ.

Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς και βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει αρχικά σχετικά υψηλή στα ανατολικά ηπειρωτικά, αγγίζοντας τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, πριν ξεκινήσει η αισθητή υποχώρησή της.

Η ουσιαστική αλλαγή, ωστόσο, τοποθετείται από την Τρίτη και μετά, όταν το φθινοπωρινό σκηνικό θα δώσει τη θέση του σε σαφώς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, με περισσότερο κρύο και χιόνια στις ψηλότερες κορυφές των βουνών.