«Καλοκαίρι» στην καρδιά του Νοεμβρίου – Ξεπέρασε τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στη Μακεδονία.

Με θερμοκρασίες που θύμιζαν περισσότερο καλοκαίρι παρά μέσα Νοεμβρίου κύλησε η σημερινή μέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και στα βόρεια τμήματα της Κρήτης. Την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία έως τις 16:50 κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός στο Δίον Πιερίας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 27,5°C, καταγράφοντας μία ιδιαίτερα υψηλή τιμή για την εποχή. Η ασυνήθιστη για την εποχή ζέστη αποτυπώνεται και στον χάρτη κατανομής των μέγιστων θερμοκρασιών.

Οι 8 περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε το Δίον Πιερίας, όπου η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 27,5°C. Ακολούθησαν η Βέροια (Μακροχώρι) και τα Χανιά (Νεροκούρος), με 26,9°C, ενώ στη Λάρισα ο υδράργυρος άγγιξε τους 26,8°C. Αναλυτικά, οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν έως τις 16:50:

Δίον Πιερίας: 27,5°C

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βέροια – Μακροχώρι: 26,9°C

Χανιά – Νεροκούρος: 26,9°C

Λάρισα: 26,8°C

Σπέτσες: 26,7°C

Αιγιές Γυθείου: 26,7°C

Νέα Μάκρη Αττικής: 26,7°C

Βόλος: 26,7°C

Οι μετρήσεις αποτυπώνουν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 28°C, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.