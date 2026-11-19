Η νέα δομή ενισχύει τους τομείς της ρομποτικής, της ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, της κινητικότητας και των έξυπνων εργοστασίων, επιταχύνοντας παράλληλα τη λήψη αποφάσεων.

Η LG Electronics (LG) ανακοίνωσε σήμερα οργανωτικές αλλαγές και τοποθετήσεις στελεχών για το 2027, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης των μελλοντικών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της ρομποτικής, των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, της κινητικότητας και των έξυπνων εργοστασίων. Η νέα οργανωτική δομή περιορίζει επίσης τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας την ταχύτητα ανταπόκρισης και υλοποίησης. Οι οργανωτικές αλλαγές, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι προαγωγές στελεχών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η LG διατηρεί τις τέσσερις εταιρείες Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution και Eco Solution. Κάθε εταιρεία θα συνεχίσει να υλοποιεί με συνέπεια τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, υπό την καθοδήγηση της δικής της διοικητικής ομάδας.

Ενίσχυση των βάσεων για την ανάπτυξη μελλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης στον τομέα των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, η LG δημιουργεί έναν νέο οργανισμό στο πλαίσιο της LG Eco Solution Company, με την ονομασία Applied Business, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση και στις παραγγελίες για λύσεις ψύξης κέντρων δεδομένων. Επικεφαλής της νέας μονάδας αναλαμβάνει ο Lee Jae-hyun, μέχρι σήμερα επικεφαλής του Global Operation Center, ο οποίος προάγεται σε Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο. Παράλληλα, η LG προχωρά στη δημιουργία παραγωγικής θυγατρικής εταιρείας στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και στην επέκταση της παραγωγικής της οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας σε συστήματα ψύξης (chillers) και την ταχύτερη ανταπόκριση στις παραγγελίες.

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Στον τομέα της κινητικότητας, η LG δημιουργεί τη διεύθυνση ανάπτυξης HPC/ADAS στο πλαίσιο της LG Vehicle Solution Company. Η νέα διεύθυνση συνενώνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (High-Performance Computing – HPC) και των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS), με στόχο την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης και υπολογιστικών συστημάτων επόμενης γενιάς για οχήματα. Επικεφαλής της θα είναι ο Αντιπρόεδρος Jun Hong-gul, ο οποίος μέχρι σήμερα ηγείται της διεύθυνσης ανάπτυξης Head Unit Development Division της LG Vehicle Solution Company.

Στον τομέα των έξυπνων εργοστασίων, το Smart Factory Solution Center, το οποίο υπάγεται στο LG Production engineering Research Institute, αναβαθμίζεται σε Smart Factory Business Center. Η νέα δομή θα περιλαμβάνει ειδική διεύθυνση πωλήσεων και μάρκετινγκ, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την προσέγγιση δυνητικών πελατών και την εξασφάλιση παραγγελιών έως την υλοποίηση και παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων.

Οι παραπάνω αλλαγές έρχονται να συμπληρώσουν τη δημιουργία του Robotics Business Center, το οποίο η LG έθεσε υπό την άμεση εποπτεία του CEO τον Ιούλιο του 2026. Με τις νέες αυτές δομές, η εταιρεία διαμορφώνει το απαραίτητο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής, των λύσεων ψύξης για κέντρα δεδομένων AI, της κινητικότητας και των έξυπνων εργοστασίων, τομείς που αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της στο Physical AI.

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