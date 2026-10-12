Στην Αθήνα το 1ο Breitbart Europe Summit τον Φεβρουάριο, με την παρουσία του JD Vance.

Στη διοργάνωση του 1ου Breitbart Europe Summit προσανατολίζεται να προχωρήσει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Breitbart News Network, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου.

Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στα μέσα Φεβρουαρίου, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου τις προοπτικές στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Με κεντρική θεματική «Δυτικές συμμαχίες και στρατηγική σύγκλιση», η σύνοδος φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αποτελέσει ένα νέο πεδίο διαλόγου για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και τη συνεργασία των δυτικών συμμάχων σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Κεντρικός προσκεκλημένος του Breitbart αναμένεται να είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς. Παράλληλα, στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να δώσουν το «παρών» Αμερικανοί γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, καθώς και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής.

Σημειώνεται πως σε εκδηλώσεις του μέσου συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Με αφετηρία την Αθήνα, το 1ο Breitbart Europe Summit, τονίζουν οι ίδιες πηγές, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικοτήτων, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική συνεργασία και τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι είναι το Breitbart: Η πλατφόρμα της alt-right που ενώνει Τραμπ και... νεοναζί

Το Breitbart είναι μια αμερικανική ειδησεογραφική και σχολιαστική ιστοσελίδα, που απηχεί όλο το αφήγημα της alt-right και ιδρύθηκε το 2005 από τον συντηρητικό δημοσιογράφο Andrew Breitbart.

Ο συνιδρυτής της Huffington Post απεχθανόταν τη «θεσμική αριστερά» και αυτό που αποκαλούσε «σύμπλεγμα των ΜΜΕ των Δημοκρατικών» και αποτελούσε μια από τις πιο «σκληρές» φωνές της δεξιάς, με έντονα αντιμουσουλμανικά αισθήματα. Όπως διαβάζουμε στους Los Angeles Times, ο Breitbart έκανε «όνομα» με «ροζ» αποκαλύψεις και παραποιημένα βίντεο, ενώ όταν πέθανε ξαφνικά στα 43 του χρόνια, την «αποστολή» του και το site ανέλαβαν φίλοι και συνεργάτες του.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας έχει περιγραφεί ως μισογυνιστικό, ξενοφοβικό και ρατσιστικό από διάφορους ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, ενώ ο ιστότοπος έχει δημοσιεύσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και σκόπιμα παραπλανητικές ιστορίες.

Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2016, οι αναλυτές χαρακτήρισαν την πλατφόρμα ως «Trumpbart» λόγω της συντριπτικά θετικής κάλυψης του προέδρου, που δηλώνει άλλωστε «αναγνώστης». Τον Οκτώβριο του 2017, ένα άρθρο του Buzzfeed αποκάλυψε εκτεταμένους δεσμούς μεταξύ του Breitbart, και ιδιαίτερα του Milo Yiannopoulos - ανώτερου στελέχους του Breitbart εκείνη την εποχή - με υποστηρικτές της λευκής υπεροχής, ρατσιστές και νεοναζί.

Το Breitbart έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το 2024 τα ονόματα των συντακτών του - πολλοί εκ των οποίων εργάζονται για λογαριασμό εταιριών του Steve Bannon, ενός από τους πλέον αμφιλεγόμενους συνεργάτες, αλλά και χορηγούς, του προέδρου Τραμπ.Ο Bannon ήταν άλλωστε και το πρόσωπο που ανέλαβε επικεφαλής μετά τον θάνατο του Breitbart - πριν παραδώσει την σκυτάλη, τουλάχιστον επισήμως.

Υπενθυμίζεται πως ο Bannon υπήρξε επικεφαλής στρατηγικής και κορυφαίος σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, καθώς και ιδεολογικός καθοδηγητής του κινήματος MAGA.

Ήταν παράλληλα ένας από τους περισσότερους από 30 ανθρώπους που κλήθηκαν να καταθέσουν για τα γεγονότα που οδήγησαν στην εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ασκήσει τότε δίωξη εις βάρος του ακροδεξιού συμβούλου με κατηγορίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και να προσκομίσει αρχεία και έγγραφα.