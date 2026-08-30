Ποιος είναι ο ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος.

Στην απέλαση του Μίλο Γιαννόπουλου προχώρησαν οι Αρχές των ΗΠΑ όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων την Πέμπτη σε αεροδρόμιο της Λουιζιάνα επειδή παρέλειψε την ισχύ της βίζας του, ανέφερε το DHS.

Ο ακροδεξιός προβοκάτορας κρατούνταν από την ICE στη Λουιζιάνα, όπου αρκετές εγκαταστάσεις έχουν χρησιμεύσει ως ο τελικός σταθμός για χιλιάδες μετανάστες στο πλαίσιο της προσπάθειας απέλασης που εφαρμόζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/DHSgov/status/2093428821835796688}

«Στις 27 Αυγούστου, η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) συνέλαβε τον Μίλο Γιαννόπουλος, υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης (MSY), στην Κένερ της Λουιζιάνα.

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Ο Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 Μαΐου 2019, μέσω της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, επέλεξε να παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της νόμιμης παραμονής του, παραβιάζοντας τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Στις 22 Ιουλίου, δικαστής Μετανάστευσης εξέδωσε οριστική απόφαση απέλασής του, καθώς δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή του. Ο Γιαννόπουλος θα παραμείνει υπό κράτηση της ICE μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απέλασής του» αναφέρει μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση.

Μίλο Γιαννόπουλος: Το «προφίλ» του

Ο Μίλο Γιαννόπουλος έγινε ευρύτερα γνωστός σε μια περίοδο κατά την οποία το συντηρητικό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ άλλαζε ριζικά. Την ίδια ώρα, ο τότε υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ συσπείρωνε μια έντονα αντισυστημική βάση ψηφοφόρων, ενώ οι ιδέες της λεγόμενης «alt-right» άρχισαν να πλησιάζουν περισσότερο στο πολιτικό mainstream.

Μέχρι το 2017, ο Γιαννόπουλος είχε διαμορφώσει το δημόσιο προφίλ του ως ιδιαίτερα προκλητικός αρθρογράφος και ανώτερο στέλεχος σύνταξης στο Breitbart News. Εκεί έγραφε άρθρα και έδινε ομιλίες με τίτλους όπως «10 πράγματα που μισεί ο Μίλο για το Ισλάμ» και «Συγγνώμη, κορίτσια! Αλλά οι εξυπνότεροι άνθρωποι στον κόσμο είναι όλοι άνδρες».

Εκείνη τη χρονιά έθεσε ως στόχο να αντιπαρατεθεί με αυτό που θεωρούσε παραδοσιακά αριστερόστροφα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ξεκίνησε μια περιοδεία σε αμερικανικά πανεπιστήμια και κολέγια με το λεωφορείο, την οποία ονόμασε «Dangerous F*ggot», υποστηρίζοντας ότι προωθούσε την ελευθερία του λόγου και έδινε βήμα σε απόψεις που, όπως έλεγε, δεν ακούγονταν.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπήρχε κουλτούρα βιασμού στα πανεπιστήμια, παρομοίασε την κοινωνική δικαιοσύνη με ασθένεια και σε ορισμένες περιπτώσεις χλεύασε μεμονωμένους φοιτητές.

Συνήθως προσκαλούνταν να μιλήσει από συντηρητικές φοιτητικές οργανώσεις. Ο οξύς και, σε αρκετές περιπτώσεις, προσβλητικός λόγος του προκαλούσε έντονες αντιδράσεις από φοιτητές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν θα έπρεπε να του δίνεται δημόσιο βήμα. Αρκετές από τις εκδηλώσεις του στα πανεπιστήμια συνοδεύτηκαν από διαδηλώσεις. Μία από αυτές, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ακυρώθηκε όταν οι κινητοποιήσεις εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια.

Ο ίδιος παρουσιάστηκε ως ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας κατά καιρούς, αστειευόμενος, τον τότε πρόεδρο «Daddy». Ο συντηρητικός σχολιαστής συνέδεε συχνά το κύμα υποστήριξης που είχε αποκτήσει με το ίδιο συντηρητικό κίνημα που βοήθησε τον Τραμπ να φτάσει στον Λευκό Οίκο.

«Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί να τους λένε πώς να ζουν, πώς να μιλούν και ποια γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιούν», είχε δηλώσει ο Γιαννόπουλος στο CNN το 2017. «Η ένταση του συναισθήματος στο κοινό μου, ο ενθουσιασμός του κόσμου για μένα είναι ο ίδιος — το ίδιο ένστικτο, η ίδια κινητήρια δύναμη που έβαλε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο». Ο Γιαννόπουλος βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής τον Φεβρουάριο του 2017, μετά από δηλώσεις του που φάνηκε να δικαιολογούν την παιδοφιλία.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, παραιτήθηκε από το Breitbart και προχώρησε σε μια σπάνια για τον ίδιο απολογία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν διαστρεβλώσει τα σχόλιά του.

Μέσα σε μία ημέρα έχασε το συμβόλαιο για την έκδοση βιβλίου του από τον εκδοτικό κολοσσό Simon & Schuster, ενώ αποκλείστηκε και από το Conservative Political Action Conference (CPAC), μία από τις σημαντικότερες συντηρητικές πολιτικές διοργανώσεις στις ΗΠΑ.

Μετά τις αντιδράσεις, ο Γιαννόπουλος επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην αποκήρυξη του σεξουαλικού του προσανατολισμού ως γκέι άνδρα. Ο λογαριασμός του στο Telegram, στον οποίο δεν έχει γίνει νέα ανάρτηση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, ανέφερε ότι άνοιγε κλινική στη Φλόριντα, η οποία θα βοηθούσε «άνδρες που βασανίζονται από έλξη προς το ίδιο φύλο».

Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον, είχε επίσης δηλώσει πέρυσι ότι «η κανονικοποίηση της ομοφυλοφιλίας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι η μεγαλύτερη λύπη της ζωής μου».

Το Twitter είχε αποκλείσει τον Γιαννόπουλο το 2016. Ο λογαριασμός του στο Facebook διαγράφηκε επίσης το 2019, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του στο διαδίκτυο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram το 2022, υποστήριξε ότι εργαζόταν ως άμισθος ασκούμενος για την πρώην βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, Ρεπουμπλικανή από τη Τζόρτζια που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Γιαννόπουλος συνέχισε, πάντως, να ασχολείται με την αμερικανική πολιτική. Εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του ράπερ Ye, γνωστού παλαιότερα ως Κάνιε Γουέστ, για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Ye είχε βρεθεί στο περιθώριο μετά από δηλώσεις με τις οποίες εξυμνούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και σειρά αντισημιτικών σχολίων.

Ο Ye εμφανίστηκε στο Caesars Superdome της Νέας Ορλεάνης την Παρασκευή, την ίδια ημέρα που ο Γιαννόπουλος απελάθηκε.

Μετά την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ και τη μετονομασία του σε X, ο λογαριασμός του Γιαννόπουλου αποκαταστάθηκε. Ο ίδιος παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργός στην πλατφόρμα και έκανε ανάρτηση στο X ακόμη και την Πέμπτη, την ημέρα δηλαδή που οι ομοσπονδιακές αρχές τον συνέλαβαν στη Λουιζιάνα.

Τι έχει πει για τη μετανάστευση;

Ο Γιαννόπουλος έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ μιας επιθετικής πολιτικής επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, με σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο X κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την προεκλογική του δέσμευση για δραστική αύξηση των απελάσεων παράτυπων μεταναστών, ο Γιαννόπουλος επέμενε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να τηρήσει την υπόσχεσή της.

«Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να απαιτήσουμε από αυτή την κυβέρνηση να υλοποιήσει», έγραψε σε ανάρτησή του στο X τον Ιούνιο του 2025. «Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από χρέη που μετρώνται σε φανταστικό χρήμα. Πρέπει να απελάσουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους. Χωρίς αυτό, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό ενός Μεξικανού από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, ο Γιαννόπουλος ζήτησε «πλήρη νομική ασυλία για τους πράκτορες της ICE όταν βρίσκονται σε υπηρεσία».

Είχε επίσης ζητήσει τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε περιοχές της Καλιφόρνιας με μεγάλη κίνηση, όπως πρατήρια καυσίμων και διασταυρώσεις, καθώς και «άμεση απέλαση επί τόπου για οποιονδήποτε δεν μπορεί να αποδείξει ότι βρίσκεται νόμιμα στις ΗΠΑ».