Από το Αυγουστιάτικο σκηνικό του καλοκαιριού σε εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε φθινόπωρο.

Η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα κακοκαιρίας, καθώς χαμηλό βαρομετρικό από τα βόρεια προκαλεί έντονα καιρικά φαινόμενα και φέρνει μαζί του ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, δυνατούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως αναφέρει το alphanews, η ιδιαιτερότητα του φαινομένου δεν περνά απαρατήρητη από τους μετεωρολόγους. Όπως τονίζει ο μετεωρολογικός λειτουργός Αντρέας Χρυσάνθου, πρόκειται για μια κατάσταση εξαιρετικά σπάνια για τον μήνα Αύγουστο, σε βαθμό που για να εντοπιστούν αντίστοιχα περιστατικά χρειάζεται αναδρομή στη δεκαετία του 1970.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα και ζημιές.

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Καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι

Το χαμηλό βαρομετρικό αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος του νησιού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

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Οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους, ενώ οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 6 και κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ορεινά, το εσωτερικό, τα ανατολικά και τα βόρεια του νησιού, όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι πιο έντονα.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ για εννέα ώρες, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.

Γιατί η κακοκαιρία θεωρείται τόσο σπάνια

Το στοιχείο που κάνει την επικείμενη μεταβολή ακόμη πιο αξιοσημείωτη είναι η εποχή.

Ο Αύγουστος στην Κύπρο συνδέεται συνήθως με υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα βροχόπτωσης. Η εμφάνιση ενός τόσο οργανωμένου χαμηλού βαρομετρικού με ισχυρές καταιγίδες και σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας αποτελεί, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.

Για να βρεθούν παρόμοιες συνθήκες μέσα στον Αύγουστο, οι μετεωρολόγοι ανατρέχουν σε αντίστοιχα περιστατικά των ετών 1970 και 1971.

Με άλλα λόγια, η κακοκαιρία που πλήττει το νησί δεν αποτελεί απλώς μια συνηθισμένη καλοκαιρινή μπόρα, αλλά ένα επεισόδιο που ξεφεύγει αισθητά από τα κλιματικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν συνήθως τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

«Βουτιά» της θερμοκρασίας έως και 9 βαθμούς

Εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, το χαμηλό βαρομετρικό θα φέρει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Στο εσωτερικό του νησιού, η πτώση αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 9 βαθμούς, δημιουργώντας ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό μέσα σε λίγες ώρες.

Η απότομη αλλαγή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στη Λευκωσία και στις περιοχές του εσωτερικού, όπου η θερμοκρασία θα απομακρυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες.

Η εικόνα, πάντως, δεν αναμένεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η κακοκαιρία θα κρατήσει μόλις μία ημέρα

Παρά την ένταση των φαινομένων, η διαταραχή δεν φαίνεται να εγκαθίσταται για πολλές ημέρες πάνω από την Κύπρο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το έντονο καιρικό επεισόδιο θα περιοριστεί ουσιαστικά σε μία ημέρα, καθώς από την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση των συνθηκών και νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Έτσι, η Κύπρος περνά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον έντονο καλοκαιρινό καιρό σε ένα σκηνικό με καταιγίδες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους και στη συνέχεια επιστρέφει σταδιακά σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

Ήδη εμφανίστηκαν τα πρώτα έντονα φαινόμενα

Η κακοκαιρία άρχισε ήδη να δείχνει τα «δόντια» της, με δυνατές βροχές και χαλάζι να καταγράφονται στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για τοπικά ισχυρά φαινόμενα και καταδεικνύει ότι η διαταραχή δεν περιορίζεται σε θεωρητικές προβλέψεις.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση καταιγίδων, κυρίως στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Ένα καλοκαίρι που συνεχίζει να εκπλήσσει

Η συγκεκριμένη μεταβολή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά έντονων καιρικών εναλλαγών που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Από τα υψηλά θερμοκρασιακά επεισόδια στις ξαφνικές καταιγίδες και από τις περιόδους έντονης ζέστης σε ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις, το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις.

Η νέα διαταραχή ξεχωρίζει, ωστόσο, λόγω της εποχής και της έντασής της. Το γεγονός ότι οι μετεωρολόγοι χρειάζεται να ανατρέξουν περισσότερες από πέντε δεκαετίες πίσω για να εντοπίσουν παρόμοιο σκηνικό μέσα στον Αύγουστο αποτυπώνει το πόσο ασυνήθιστη θεωρείται η κατάσταση.

Για την ώρα η Κύπρος αφήνει προσωρινά πίσω τον καυτό Αύγουστο και περνά σε ένα σύντομο αλλά δυναμικό επεισόδιο κακοκαιρίας, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες ώρες και στην εξέλιξη των φαινομένων.