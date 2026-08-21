Καταγγελίες από την Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Παρενόχληση πτήσεων από τουρκικά μαχητικά και drones κατήγγειλε την Πέμπτη η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Η Παγκύπρια Συντεχνία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η τουρκική στρατιωτική πτήση με αναγνωριστικό TUAF770, αφού πρώτα δεν απάντησε στις επανειλημμένες κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia Area Control Center) και μάλιστα παρέκκλινε από τη διαδρομή του σχεδίου πτήσης της, άρχισε να ανεβαίνει σε ύψος και περιοχή όπου την ίδια στιγμή εκτελούσε η πολιτική πτήση TOM56T, με αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800. Τα δύο σκάφη φέρονται να έφτασαν σε απόσταση μόλις 1.000 πόδια. Στην ίδια αναφέρεται πως «μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος κρίσιμων διαδρομών και κοντά στις προσεγγίσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου», καθώς και ότι «οι ελεγκτές καλούνται να προστατεύσουν τις πολιτικές πτήσεις χωρίς να διαθέτουν αμφίδρομη επικοινωνία με τα στρατιωτικά μέσα». Τι βάση έχουν οι καταγγελίες μένει να διαπιστωθεί, με τη στήλη πάντως να μην αμφισβητεί την Συντεχνία. Β.Σκ.