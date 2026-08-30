«Τα πεζοπορικά μονοπάτια είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δυσκολία τους, θα μπορούν να τα εξερευνήσουν, τόσο οι πολίτες ή ομάδες πολιτών όσο και οι πιο εξειδικευμένες ομάδες».

Μία σειρά από έργα που αποτελούν σημαντικές υποδομές για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της αναψυχής των πολιτών και της πεζοπορίας στο βουνό της Πάτρας, το Παναχαϊκό Όρος, ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο βιολόγος - περιβαλλοντολόγος, της διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, «το Παναχαϊκό Όρος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Πάτρα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα περιαστικό πάρκο της πόλης».

Όσον αφορά στα έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον Δήμο Πατρέων, ο κ. Κωνσταντακόπουλος λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «τώρα έχουμε 10 χώρους δασικής αναψυχής και 64 χιλιόμετρα μονοπατιών, ενώ με τα άλλα 50 χιλιόμετρα που κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν, θα έχουμε περισσότερα από 110 χιλιόμετρα μονοπατιών, όπου παράλληλα με το κέντρο πληροφόρησης και το ψηφιακό λεύκωμα, οι πολίτες θα μπορούν να περιηγηθούν με άνεση στο Παναχαϊκό Όρος».

Ειδικότερα, όπως περιγράφει, «έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης των μονοπατιών συνολικού μήκους 64 χιλιομέτρων και έχουν κατασκευαστεί τέσσερις νέοι χώροι αναψυχής που βρίσκονται δίπλα από το καταφύγιο στην περιοχή Ψάθι, στο δάσος της Θάνας κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο Άνω Πετρωτό και στην περιοχή Πασχαλιάνοι στο Άνω Καστρίτσι, δίπλα από τα έλατα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Από όλες αυτές τις περιοχές», σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντακόπουλο, «περνούν κλάδοι των μονοπατιών, οπότε οι πεζοπόροι μπορούν να σταματούν και να παίρνουν μία ανάσα, αφού υπάρχουν καθιστικά, κιόσκια, τραπεζόπαγκοι κ.ά.».

Παράλληλα, όπως προσθέτει, «έχουν ήδη κατασκευαστεί άλλοι έξι χώροι δασικής αναψυχής και συγκεκριμένα στις περιοχές Προφήτης Ηλίας στο Πουρναρόκαστρο, Τρανός Βράχος στο Σούλι, Λάκκας Όρους στου Μοίρα, στα Μητσέικα, στην Κοκκινόβρυση και στη Σκάλα της Βούντενης».

Πλέον, «έχει αρχίσει η τοποθέτηση της σήμανσης και των οκτώ μεγάλων πινακίδων πληροφόρησης, οπότε και θα ολοκληρωθεί το έργο, ενώ θα "ανεβάσουμε" στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων το διαδραστικό χάρτη με τα μονοπάτια για τη διευκόλυνση των πεζοπόρων», σημειώνει.

Ακόμη, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντακόπουλο, «τα πεζοπορικά μονοπάτια είναι διαβαθμισμένα ως προς τη δυσκολία τους, θα μπορούν να τα εξερευνήσουν, τόσο οι πολίτες ή ομάδες πολιτών όσο και οι πιο εξειδικευμένες ομάδες, δηλαδή οι ορειβατικοί πεζοπόροι».

«Όλες αυτές οι ομάδες», συνεχίζει «θα μπορούν πλέον να πεζοπορήσουν με οργανωμένο τρόπο, δηλαδή σε μονοπάτια με σήμανση και καθαρισμένα, όπου θα υπάρχει ασφάλεια, αφού σε σημεία που ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος, θα τοποθετηθούν κουπαστές και γεφυράκια».

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του Παναχαϊκού όρους τοποθετούνται παρατηρητήρια για την πυρανίχνευση, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση την αντιπυρική περίοδο για τον έγκαιρο εντοπισμό κάποιας πυρκαγιάς.

Το κόστος του έργου, σύμφωνα τον κ. Κωνσταντακόπουλο, έφθασε περίπου τα 143.000 ευρώ με χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Ταυτόχρονα», όπως συμπληρώνει, «θα δημιουργηθούν άλλοι τέσσερις χώροι αναψυχής στις περιοχές Ρωμανού, Μοίρα, Άνω και Κάτω Καστρίτσι, ενώ θα γένει και ένα έργο ανάπλασης στην περιοχή Νερομάνα της Κρήνης».

Ακόμη, όπως λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Κωνσταντακόπουλος, «αυτήν τη χρονική περίοδο επεξεργάζομαι μία πρόταση για άλλο ένα δίκτυο μονοπατιών μήκους 54 χιλιομέτρων, η οποία θα υποβληθεί μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα Leader και θα αφορά τις περιοχές Σαραβάλι και Ομπλός, δηλαδή τη συνέχεια του Παναχαϊκού Όρους, νοτιοδυτικά της Πάτρας».

«Τα μονοπάτια στις προαναφερόμενες περιοχές», συνεχίζει, «είναι διαμορφωμένα από συλλόγους και εμείς θα κάνουμε την τελική διαμόρφωση και τη σήμανση, ενώ το κόστος του έργου φθάνει περίπου τα 37.000 ευρώ».