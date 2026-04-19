Με ελικόπτερο η αεροδιακομιδή της από το φαράγγι του Βίκου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης μίας γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ έκανε πεζοπορία στο φαράγγι του Βίκου.

Πρόκειται για Ελβετίδα, η οποία έκανε πεζοπορία μαζί με άλλα οχτώ άτομα σε μονοπάτι του φαραγγιού, όταν έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Η τραυματίας έχει τις αισθήσεις της και στην ομάδα των πεζοπόρων είναι γιατρός και στο σημείο έσπευσαν 19 πυροσβέστες, ανάμεσά τους μέλη της 5ης ΕΜΑΚ.

Ωστόσο, κρίθηκε ότι η κατάστασή της δεν επιτρέπει τη μεταφορά της με φορείο, από το δύσβατο σημείο στο οποίο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με το epiruspost. Για αυτό τον λόγο ζητήθηκε να γίνει αεροδιακομιδή με ελικόπτερο, το οποίο θα τη μεταφέρει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα, Κυριακή 19 Αυγούστου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για μεταφορά τραυματισμένης αλλοδαπής από μονοπάτι στο φαράγγι του Βίκου, στην Τ.Κ. Μονοδενδρίου Ιωαννίνων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες από την 5η Ε.Μ.Α.Κ., την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και το 2ο Π.Σ. Ιωαννίνων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα και προχώρησαν στην ακινητοποίησή της.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο την παρέλαβε από το σημείο και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.