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Δείτε τον πίνακα κερδών και τους τυχερούς αριθμούς της σημερινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή κλήρωση (2/6), η οποία πραγματοποιήθηκε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 18, 22, 29, 42 και Τζόκερ το 20.

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην πρώτη κατηγορία, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, 9 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=YoHYudfK2gg}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: