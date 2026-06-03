Ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ για την παρουσία Παπασταύρου ως μάρτυρα υπεράσπισης του Σάμπυ Μιωνή και την καθυστέρηση ενσωμάτωσης της αντι-SLAPP οδηγίας.

Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκάλεσε η σημερινή παρουσία του υπουργού της κυβέρνησης, Σταύρου Παπασταύρου, ως μάρτυρα υπεράσπισης του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή στην υπόθεση που τον φέρνει αντιμέτωπο με τη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου.

Σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου κάνει λόγο για «μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει καταγγελθεί από διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή SLAPP.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι, «σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα εγκαλείται διεθνώς για την κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του Τύπου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να ταυτίζεται ξανά με πρακτικές πίεσης κι εκφοβισμού απέναντι στην ερευνητική δημοσιογραφία».

Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις, υπογραμμίζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να εξηγήσει γιατί υπουργός της κυβέρνησής του εμφανίζεται στο πλευρό ισχυρών οικονομικών παραγόντων κι απέναντι σε δημοσιογράφο, που ερεύνησε υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η εικόνα είναι αποκαλυπτική για τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και για το πώς αντιλαμβάνεται την προστασία της δημοσιογραφικής ανεξαρτησίας».

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτει επίσης ζήτημα σχετικά με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής αντι-SLAPP νομοθεσίας στο ελληνικό δίκαιο, απευθύνοντας ερώτημα προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για το πότε προτίθεται να φέρει στη Βουλή τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Όπως αναφέρει, η χώρα είχε προθεσμία ενσωμάτωσης έως τις 7 Μαΐου 2026, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικές επιβαρύνσεις για το ελληνικό Δημόσιο.