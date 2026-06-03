«Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στις 6 Ιουνίου, θα πρέπει να υλοποιηθεί, διαφορετικά ξανά στα ίδια θα έρθουμε. Βαράω καμπάνες», είπε η Ρένα Δούρου.

«Δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω αυτό που ακούστηκε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία», είπε η Ρένα Δούρου αναφορικά με την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η απόφαση που θα παρθεί στις 6 Ιουνίου, στη συνεδρίαση της ΚΕ, θα πρέπει να υλοποιηθεί.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο ΕΡΤnews Radio:

«Είναι μια κατάσταση που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν μας. Βεβαίως, υπάρχουν αυτοί που επιχειρούν να συνεχίζουν και να πατούν σε δυο βάρκες, αλλά επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παραίτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Και φυσικά, να πω και κάτι άλλο γιατί τα βλέπω η γερόντισσα τα μαντάτα, όχι δύο μέρες πριν από τις εκλογές» τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για το ρευστό πολιτικό σκηνικό όσο αφορά στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς, μια κατάσταση που σέρνεται εβδομάδες.

«Δεν πανηγυρίζω για την κρίση στη Νέα Αριστερά»

Αναφερόμενη στην κρίση της Νέας Αριστεράς, με τις αποχωρήσεις και τις παραιτήσεις, σημείωσε πως πρόκειται για μια διαίρεση που κάνει εντονότερο τον κατακερματισμό του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. «Δεν είναι μια εξέλιξη για την οποία μπορούμε και προσωπικά, να πανηγυρίζω. Διότι έχεις μια φωνή κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτή της Νέας Αριστεράς, να σιγεί εντός της Ολομέλειας, μιας Ολομέλειας που βιώνει τρομερή απαξίωση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό εμένα δεν με χαροποιεί γιατί δεν είναι καλό για κανέναν, για τους νέους, για τους συνταξιούχους, τους αγρότες.

Από εκεί και πέρα βέβαια, ο καθένας καθεμία έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Και εκείνο που μετράει στη σημερινή συγκυρία, κάνω έκκληση προς όλους και όλες είναι να βάλουμε το συλλογικό πάνω από το προσωπικό και να ενώσουμε δυνάμεις, να μην αφήσουμε να υπάρξει και νέα τετραετία της Δεξιάς στην εξουσία» είπε χαρακτηριστικά.

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«Υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση»

«ΕΛ.Α.Σ. τώρα. Μετά από τις 26 Μαΐου του 2026, μετά από την ομιλία Τσίπρα στο Θησείο και την παρουσίαση του κόμματος, υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Και υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση, η οποία παράγει ήδη δεδομένα, είτε κάποιοι τα αρνούνται, ξαναλέω, μιλάω οριζόντια, δεν θεωρώ ότι οι ευθύνες επιμερίζονται βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν μπορώ και τον στρουθοκαμηλισμό κάποιων εξ ημών.

Λοιπόν, υπάρχει μια νέα πολιτική κατάσταση και παράγει δεδομένα, είτε κάποιους τους στενοχωρεί είτε κάποιους τους χαροποιεί. Και αυτά δεν μπορεί να τα αγνοήσει κάποιος. Και εδώ έρχομαι και συγκεκριμενοποιώ, διότι δεν θα μιλήσω στο όνομα της Νέας Αριστεράς, ούτε στο όνομα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο όνομα του ΕΛ.Α.Σ.. Εδώ μιλάω κυρίως για βουλευτές που έχουν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μία βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορεί να την πηγαίνουμε και να την φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί, μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη, ενώ ομνύουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. (…) και κάποιοι άλλοι όμως, την έδρα θέλουν να την πάνε σε ένα άλλο κόμμα, αλλά ακόμα δεν το λένε γιατί σκοπεύουν να κάνουν μεταγραφή σε δύο φάσεις ενώ παράλληλα ομνύουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και αυτό νομίζω μας μπερδεύει όλους και μπερδεύει και όσους μας ακούνε» συνέχισε η κ. Δούρου.

«Να μπει τέλος στους πλειστηριασμούς εδρών»

Σχετικά με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο, η κ. Δούρου τόνισε «υπάρχει μια τεράστια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, τους πλειστηριασμούς εδρών, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, να βγαίνουν στα κανάλια και να στηρίζουν άλλο κόμμα, διατηρώντας όμως την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, ξαναλέω, δεν είναι μόνο ηθικό. Βαθαίνει το χάσμα των πολιτών με τους αιρετούς και απαξιώνει την πολιτική. Και όταν απαξιώνεται η πολιτική, ακροδεξιά έρχεται, δεν έρχεται ελπίδα και αλλαγή. Λοιπόν, είπα και στην αρχή, υπονόησα μάλλον, ότι η 26η Μαΐου και η ομιλία στο Θησείο συνετελέσθη, γιατί κάποιοι την περίμεναν μην κάνοντας τίποτα. Άρα τώρα δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία για να μην συζητήσουμε με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με διαπιστώσεις, τα νέα δεδομένα και πώς θα εκπροσωπηθεί ο χώρος μας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση. Διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5. Να δούμε η πολιτική που αποφασίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή τον Μάρτιο και δεν έχει γίνει κάτι ακόμα, εκτός αν έχει γίνει και δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχει φέρει αποτελέσματα. Έχουν γίνει επικοινωνίες, έχουν γίνει διαβουλεύσεις;» συμπλήρωσε.

«Εμείς από τον Μάρτιο έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, πολλές φορές να κλείσουμε και τα αυτιά μας απέναντι σε αυτάρεσκειες και μικρομεγαλισμούς και με μία ψήφο διαφορά να βρεθούμε πάνω από τη δεξιά του Μητσοτάκη, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε πει λοιπόν ότι μακριά από αλαζονεία θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε έναν προοδευτικό πόλο. Τι μου είπατε πριν από λίγο; Ότι μετά τις 26 Μαΐου φαίνεται ότι αυτό δεν κατέστη δυνατό και θα πρέπει να δούμε γιατί δεν κατέστη δυνατό. Διότι, εγώ στις γειτονιές του Αιγάλεω που γυρνάω και το έχω ξαναπεί, ένα πράγμα μου λένε, βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Δεν μου λένε ούτε για τα δημοσκοπικά, δε μου λένε ούτε για το ποιος θα πάει εκεί, ποιος θα πάει παραπέρα. Δε μου λένε αυτοί οι άνθρωποι» τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν με ψήφισε ο κόσμος για να διαλύσω ένα ιστορικό κόμμα»

Ως προς το ποια θα πρέπει να είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Δούρου υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Δεν θέλω καν να χαρακτηρίσω αυτό που ακούστηκε. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένα αντιπαράδειγμα, το λέω καθαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτό δεν είναι από κομματικό πατριωτισμό. Είναι μιας διαπίστωση της μέχρι σήμερα πορείας του και πώς αντιστάθηκε στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο για το οποίο του καταλόγισαν διάφορα. (…)

Εγώ θέλω να σας πω ό,τι μου λέει ο κόσμος, ο κόσμος αυτός που με έστειλε και εμένα στη Βουλή και τιμώ αυτή τη στιγμή τη βουλευτική μου έδρα και δεν τη βγάζω στο παζάρι, ότι με έστειλε για να εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Δεν με έστειλε ούτε για να σηκωθώ να φύγω και να κάνω τρεις βόλτες γύρω γύρω, ούτε για να διαλύσω το κόμμα αυτό το ιστορικό.

Απλά, εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων, ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία κι εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω και βλέπω πρώην συντρόφους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια της πολιτικής, για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο»

Καταλήγοντας, η κ. Δούρου σημείωσε πως οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί στις 6 Ιουνίου, θα πρέπει να υλοποιηθεί, διαφορετικά «ξανά στα ίδια θα έρθουμε. Βαράω καμπάνες».