Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, πραγματοποίησε επικοδομητική συζήτηση με τον ιδρυτή του πρώτου σωματείου εργαζομένων της Amazon.

Συνάντηση με τον ιδρυτή και πρώην πρόεδρο του πρώτου σωματείου της Amazon, το Amazon Labor Union, πραγματοποίησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Στην συνάντηση συμμετείχαν, ο Γιώργος Λυκοπάντης, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Αριστεράς, η Γιώτα Λαζαροπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας και μέλος ΔΣ ΕΚΑ, ο Γιώργος Γώγος, Πρόεδρος Ένωσης Λιμενεργατών ΟΛΠ, ο Παπαδημητρίου Γιώργος πρόεδρος ΣΕΤΤΕΑ και ο Αντώνης Αρχοντής, Πρόεδρος Β' ΕΛΜΕ Πειραιά.

Ο Chris Smalls πρωταγωνίστησε στην δημιουργία του σωματείου στην Amazon, σε μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες λιανικού εμπορίου με χιλιάδες εργαζόμενους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση,η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη συνεργασίας του αντιπολεμικού και του εργατικού κινήματος σε διεθνές επίπεδο ενάντια στους «πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς που σκορπούν τον τρόμο και τον θάνατο στους λαούς».

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Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην άποψη πως το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο έχει την δύναμη να αντιστρέψει τις αντιδραστικές και πολεμικές πολιτικές. Τα σωματεία και η οργάνωση των εργαζομένων σε αυτά, μπορούν να χαράξουν νίκες για τους εργαζόμενους και την νεολαία.