«Κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία, παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς» της κυβέρνησης, αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου και επανέλαβε ότι «είναι άλλο να υπερασπίζεσαι τα εθνικά συμφέρονται επικοινωνιακά και άλλο αποτελεσματικά».

Συζητώντας με φορείς της Κάσου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση. «Ο πρωθυπουργός διαφήμισε το καλώδιο ως ένα έργο ζωτικής στρατηγικής σημασίας. Είναι. Ξεκινάς, όμως, ένα τέτοιο έργο με την Κύπρο, χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ολοκλήρωση του; Και μάλιστα, όταν η μη ολοκλήρωση του σημαίνει ότι πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε.

«Αυτοί είναι επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί, που δείχνουν ότι κάποιοι κάνουν περισσότερο επικοινωνία παρά εργάζονται στρατηγικά για να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος - από όποιο κόμμα κι αν προέρχεται - δεν υπερασπίζεται τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά άλλο να τα υπερασπίζεσαι επικοινωνιακά και άλλο αποτελεσματικά», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ανδρουλάκης: Κάποιοι θέλουν την Τουρκία στον δυτικό άξονα - Δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως χάθηκαν ευκαιρίες και τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει σε κάθε διαπραγμάτευση να θέτει τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας. «Έπρεπε μετά τη βάρβαρη εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία για να δημιουργήσουμε τους κανόνες της αλληλεγγύης σε όλα τα σύνορα της ΕΕ. Εμείς έπρεπε να πρωτοστατήσουμε. Και δεν είναι μόνο ο ευρωστρατός που έρχεται αλλά πολύ αργά, δεν είναι μόνο τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, υπάρχει ένα επίδικο: διαπραγματευτήκαμε την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα της χώρας για να έχουμε μια ειδική αντιμετώπιση; Όχι. Πρέπει σε κάθε διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά της χώρας», ανέφερε σχετικά.

Κάποιοι θέλουν την Τουρκία στον δυτικό άξονα, επεσήμανε και υπογράμμισε πως αυτό «δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μας». Επειδή οι ΗΠΑ και η ΕΕ «θέλουν την Τουρκία προς τα συμφέροντά τους, θα κάνουν τα στραβά μάτια όταν η Τουρκία υπονομεύει το διεθνές δίκαιο; Εδώ χρειάζονται κανόνες. Το 2020 είχα καταφέρει προσωπικά, στον φάκελο εμπορίας όπλων από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες να μπουν ρήτρες που αφορούν την Τουρκία η οποία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο», συνέχισε.

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Ανδρουλάκης: Μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία θα μπει στον πάγο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, «η οικονομία θα μπει στον πάγο». Εξάλλου, έδωσε έμφαση στην κεντρική προτεραιότητα της περιφερειακής ανάπτυξης και αναφερόμενος στο μοντέλο ανάπτυξης που πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

«Σε νησιά όπως η Κάσος, που δεν έχουν υπερτουρισμό, μπορούμε να έχουμε αυτές τις μορφές ανάπτυξης, οι οποίες θέλουν φορολογικά κίνητρα, φθηνές μεταφορές, χαμηλό κόστος ενέργειας», σημείωσε.