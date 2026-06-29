«Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο» σημειώνει, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ στα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, επιβεβαιώνοντας πλήρως ρεπορτάζ στα «Παιχνίδια Εξουσίας», σήμερα το πρωί.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή της: «Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η Δήλωση μου αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό. Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.

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Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις.

Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!»

Τι έγραφαν το πρωί τα Παιχνίδια Εξουσίας:

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά τη συγκέντρωση από τη μειοψηφία (Π. Πολάκης-Ν. Παππάς-Ρένα Δούρου) των υπογραφών που απαιτούνται για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά την αναδίπλωση του Σωκράτη Φάμελλου.

Η ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ: Μέσω του εκπροσώπου Τύπου, Χρήστου Γιαννούλη, και της αναπληρώτριας γραμματέως, Αναστασίας Σαπουνά, ο Σωκράτης Φάμελλος την Παρασκευή άλλαξε γραμμή. Επιρρίπτει ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν δέχεται τη συνεργασία και συμπαράταξη ΕΛ.Α.Σ.-ΣΥΡΙΖΑ, κάτι όμως που εξαρχής είχε αποκλείσει ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι σαφές πως πλέον ο Σ. Φάμελλος θα προχωρήσει στη θέση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς σε συνεργασία με άλλες κινήσεις και με πρόσωπα του χώρου, όπως ένα τμήμα της Νέας Αριστεράς (Ν .Βούτσης, Ν. Φίλης, Π. Σκουρλέτης), αλλά και με κινήσεις όπως το «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά, η Λούκα Κατσέλη και ούτω καθεξής. Είναι επίσης σαφές πως δεν σκέφτεται την παραίτηση.

ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΤΣΙΠΡΙΚΩΝ»: Μετά τη «στροφή Φάμελλου», αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις στελεχών, μελών της Κεντρικής Επιτροπής και όχι μόνο, αλλά και βουλευτών που δεν μπορούν να υπερασπίσουν μια γραμμή ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα. Το σαββατοκύριακο ξεκίνησαν κάποιες παραιτήσεις, αλλά θα ενταθούν πριν από τις 11 Ιουλίου, πιθανότερη ημερομηνία σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Κάποιοι εξ αυτών, πάντως, θα παραμείνουν μέχρι ίσως τον Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα στελέχη δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, να στηρίξουν τον πρόεδρο στη νέα γραμμή που επιβάλλει στην Κουμουνδούρου.

ΘΕΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΑΚΗ-ΠΑΠΠΑ-ΔΟΥΡΟΥ: Η αλλαγή θέσης από τον Σ. Φάμελλο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα του εξασφαλίσει την παραμονή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η μειοψηφία (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) είναι αποφασισμένη να θέσει θέμα ηγεσίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει αρχηγό τον Φάμελλο, δεν μπορεί να τον οδηγήσει αυτός στις εκλογές», είναι η απόφαση που έχει ληφθεί. Το επόμενο διάστημα θα πιέσουν ιδιαίτερα τόσο με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους όσο και με τις ομιλίες τους στην Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να δημιουργήσουν ντε φάκτο (εκ των πραγμάτων) θέμα ηγεσίας! Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη που είχαν αναφορά στον Σ. Φάμελλο τώρα φλερτάρουν με τη μειοψηφία.

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΣΙΠΡΑ: Η ίδια ομάδα αναμένεται να πιέσει τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ όσοι ομνύουν σε αυτόν. «Αν δεν φύγουν, επεμβαίνεις μέσω αυτών στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ», είναι το... μότο που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη ημέρα! Αν οι αποχωρήσεις πραγματοποιηθούν, θεωρείται πολύ πιθανό η μειοψηφία να κερδίσει την πλειοψηφία και να επιλέξει νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ! Σε περίπτωση, πάντως, που η μειοψηφία δεν επικρατήσει στην Κεντρική Επιτροπή, θα υποστεί μια δεινή ήττα.

ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Θέμα χρόνου είναι οι ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις βουλευτών του κόμματος. Ένας ή δύο βουλευτές, μάλιστα, δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει το τέλος Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΑΝ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΜΜΑ: Αν η μειοψηφία, πάντως, δεν κατορθώσει να αλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει χρόνο να ιδρύσει άλλο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές, εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν αρχές φθινοπώρου.