Τα ευρήματα δείχνουν ότι διαφορετικές παραλλαγές των ασκήσεων μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά επίπεδα οξείας μυϊκής ενεργοποίησης.

Δεν χρειάζεστε ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο για να χτίσετε μια δυνατή και γυμνασμένη πλάτη. Ένα ζευγάρι αλτήρων και ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα μπορούν να προσφέρουν αρκετά ερεθίσματα στους βασικούς μυς της πλάτης, αρκεί οι ασκήσεις να εκτελούνται με σωστή τεχνική και να υπάρχει σταδιακή αύξηση της δυσκολίας.

Σύμφωνα με το infobae, αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την αξιολόγηση διαφορετικών παραλλαγών ασκήσεων για προπόνηση στο σπίτι, όπως παρουσιάζεται από το GQ και συμπληρώνεται από επιστημονική ανασκόπηση σχετικά με την ενεργοποίηση του πλατύ ραχιαίου, ενός από τους σημαντικότερους μυς στις κινήσεις έλξης.

Το ζητούμενο, άλλωστε, δεν είναι απλώς να αυξάνετε συνεχώς τα κιλά ή τις επαναλήψεις. Εξίσου σημαντικό είναι να κατανοήσετε πώς μικρές αλλαγές στην τεχνική, στη θέση του σώματος και στην πορεία της κίνησης μπορούν να μεταβάλλουν το μυϊκό ερέθισμα.

Η κωπηλατική με αλτήρες ως βασική άσκηση

Μία από τις πιο χρήσιμες επιλογές για προπόνηση της πλάτης στο σπίτι είναι η κωπηλατική με αλτήρες σε κάμψη. Πρόκειται για μια απλή άσκηση, η οποία όμως μπορεί να αποκτήσει διαφορετικό χαρακτήρα ανάλογα με τη θέση των αγκώνων και την τροχιά των χεριών.

Όταν οι αγκώνες κινούνται πιο κοντά στον κορμό, η κίνηση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους μυς του μέσου της πλάτης και στον πλατύ ραχιαίο. Μικρές αλλαγές στη στάση και στη θέση των άνω άκρων μπορούν έτσι να διαφοροποιήσουν το ερέθισμα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε εξοπλισμό.

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Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια προπόνηση στο σπίτι, όπου ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι περιορισμένος. Με το ίδιο ζευγάρι αλτήρων μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές παραλλαγές μιας άσκησης και να αυξάνετε σταδιακά τη δυσκολία.

Ποιοι μύες δουλεύουν όταν γυμνάζετε την πλάτη

Η πλάτη αποτελείται από πολλές μυϊκές ομάδες, με τον πλατύ ραχιαίο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις κινήσεις έλξης. Ο συγκεκριμένος μυς συμμετέχει στην έκταση, την προσαγωγή και την έσω στροφή του ώμου και έχει σημαντική συμβολή τόσο στην ανάπτυξη του άνω μέρους του σώματος όσο και σε πολλές αθλητικές κινήσεις.

Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε από το σύστημα επιστημονικής πληροφόρησης του Πανεπιστημίου του Μολίζε εξέτασε 23 μελέτες σχετικά με ασκήσεις έλξης και την επίδρασή τους στην ηλεκτρική ενεργοποίηση του πλατύ ραχιαίου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι διαφορετικές παραλλαγές των ασκήσεων μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικά επίπεδα οξείας μυϊκής ενεργοποίησης. Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η υψηλότερη ηλεκτρομυογραφική ενεργοποίηση μιας άσκησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερα μακροπρόθεσμα κέρδη σε μυϊκή μάζα ή δύναμη.

Ένας από τους παράγοντες που φαίνεται να παίζει ρόλο είναι η σχέση του βραχιονίου οστού με τον κορμό, καθώς η θέση του χεριού και του ώμου επηρεάζει την κατανομή της προσπάθειας.

Η κάτω πλάτη και ο κορμός έχουν επίσης σημασία

Μια ολοκληρωμένη προπόνηση πλάτης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον πλατύ ραχιαίο και στους μυς του άνω ή του μέσου τμήματος της πλάτης.

Η οσφυϊκή περιοχή και οι μύες του κορμού έχουν επίσης σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα σε ασκήσεις που απαιτούν σταθεροποίηση του σώματος. Το GQ προτείνει, μεταξύ άλλων, ασκήσεις όπως οι εκτάσεις πλάτης και ο Superman, ενώ στις επιλογές με αλτήρες περιλαμβάνει και την άρση θανάτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μονόπλευρη εκδοχή της άρσης θανάτου, καθώς η ασυμμετρία του φορτίου δημιουργεί πρόσθετη απαίτηση για σταθεροποίηση. Οι μύες του κορμού καλούνται να αντισταθούν στην ανισορροπία και να διατηρήσουν το σώμα σε σωστή θέση, ενώ παράλληλα δουλεύουν οι μύες της οπίσθιας αλυσίδας και της κάτω πλάτης.

Τι δείχνουν οι μελέτες για τις ασκήσεις έλξης

Η επιστημονική ανασκόπηση εξέτασε επίσης αρκετές δημοφιλείς ασκήσεις, μεταξύ των οποίων το lat pulldown, η καθιστή κωπηλατική, το pullover και τα chin-ups.

Στην περίπτωση του lat pulldown, το forward pulldown ήταν η παραλλαγή που εμφάνισε πιο σταθερά υψηλότερη ενεργοποίηση του πλατύ ραχιαίου. Στην καθιστή κωπηλατική, ορισμένες μελέτες συνέδεσαν τη στενότερη λαβή και τη μικρότερη γωνία απαγωγής του ώμου με μεγαλύτερο ηλεκτρομυογραφικό πλάτος.

Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν εξετάστηκαν όλα ταυτόχρονα. Επομένως, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να μετατραπούν σε έναν απόλυτο κανόνα για την επιλογή άσκησης.

Αντίστοιχα, οι παραλλαγές των έλξεων εμφάνισαν αρκετά παρόμοιες αποκρίσεις ανεξάρτητα από τον τύπο λαβής, ενώ το pullover φάνηκε να ενεργοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τον μείζονα θωρακικό μυ σε σχέση με τον πλατύ ραχιαίο.

Πώς εφαρμόζονται όλα αυτά σε μια προπόνηση στο σπίτι

Το κοινό σημείο ανάμεσα στις πρακτικές προτάσεις και στα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι η ποιότητα της εκτέλεσης έχει μεγάλη σημασία.

Η θέση του βραχίονα σε σχέση με τον κορμό, η γωνία του ώμου, η τροχιά της κίνησης και η ικανότητα διατήρησης της σωστής στάσης μπορούν να αλλάξουν το πού και πόσο δουλεύει κάθε μυϊκή ομάδα.

Με ένα ζευγάρι αλτήρων, επομένως, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρκετά ολοκληρωμένο πρόγραμμα, συνδυάζοντας διαφορετικές παραλλαγές κωπηλατικής με ασκήσεις για την οπίσθια αλυσίδα, την κάτω πλάτη και τον κορμό.

Το σημαντικότερο στοιχείο παραμένει η προοδευτική υπερφόρτωση. Η πρόοδος μπορεί να έρθει μέσα από βαρύτερα βάρη, περισσότερες επαναλήψεις, μεγαλύτερο έλεγχο της κίνησης ή πιο απαιτητικές παραλλαγές.

Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι η μυϊκή ενεργοποίηση μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης μιας άσκησης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυνηγάτε αποκλειστικά τη μεγαλύτερη δυνατή «ενεργοποίηση». Η συνέπεια, η σωστή τεχνική και η σταδιακή αύξηση της προπονητικής επιβάρυνσης παραμένουν βασικά στοιχεία για τη μακροπρόθεσμη βελτίωση της δύναμης και της μυϊκής ανάπτυξης.

Με άλλα λόγια, το γυμναστήριο δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια δυνατή πλάτη. Με ένα ζευγάρι αλτήρων, σωστή επιλογή ασκήσεων και ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται σταδιακά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα προπόνησης ακόμη και στον χώρο του σπιτιού.