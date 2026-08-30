Ο Χαμενεΐ κάλεσε τους μουσουλμάνους αρχηγούς κρατών να κατανοήσουν, όπως υποστήριξε, τα σχέδια των αντιπάλων τους και να δράσουν από κοινού.

Νέα σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιώντας ότι, όπως υποστηρίζει, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να καλλιεργήσουν διχόνοια μεταξύ των μουσουλμανικών λαών και να αποδυναμώσουν την ενότητά τους.

Όπως αναφέρει το aljazeera, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις διαφορετικές φυλετικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και γεωγραφικές ταυτότητες των μουσουλμανικών κοινωνιών, μετατρέποντας τις διαφορές αυτές σε αφορμή για εσωτερικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ο κατακερματισμός της «Ισλαμικής Ούμμα» και η αποδυνάμωση της επιρροής της, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιβολή ξένης κυριαρχίας στην περιοχή.

«Να αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό»

Ο Ιρανός ηγέτης κάλεσε τους μουσουλμάνους ηγέτες και τις κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών να απορρίψουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διχασμό και να επικεντρωθούν, όπως είπε, στην αντιμετώπιση του «πραγματικού εχθρού».

«Οι εγκληματίες ηγέτες της Αμερικής και το ψεύτικο σιωνιστικό καθεστώς είναι ορκισμένοι εχθροί αυτής της ενότητας και της φιλίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στο Ιράν, αλλά αφορά το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Δυτικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής.

«Δεν είναι μόνο εχθροί της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του ιρανικού έθνους, καθώς και του τεράστιου μετώπου της ισλαμικής αντίστασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εχθρότητα, κατά την άποψή του, στρέφεται εναντίον ολόκληρης της μουσουλμανικής Ούμμα.

Η Παλαιστίνη στο επίκεντρο του μηνύματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Χαμενεΐ στην κατάσταση των Παλαιστινίων, χρησιμοποιώντας την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση ως παράδειγμα των συνεπειών που, όπως υποστηρίζει, έχει η έλλειψη ενότητας μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών.

«Θα ήταν το παλαιστινιακό έθνος τόσο ανυπεράσπιστο, υποκείμενο στην καταπίεση και τα εγκλήματα των κατακτητών, αν οι Μουσουλμάνοι ήταν ενωμένοι, σφίγγοντας τις γροθιές τους με δύναμη;» διερωτήθηκε.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιρανός ηγέτης συνέδεσε την ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου με την αντιμετώπιση της ισραηλινής πολιτικής απέναντι στους Παλαιστινίους, θέτοντας την Παλαιστίνη στο επίκεντρο του μηνύματός του.

Αναφορά και στις χώρες του Περσικού Κόλπου

Ο Χαμενεΐ επέκτεινε την τοποθέτησή του και στις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, διερωτώμενος εάν οι κυβερνήσεις της περιοχής θα επέτρεπαν σε δυνάμεις εκτός της περιοχής να διεκδικούν, όπως είπε, τα εδάφη και τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν οι μουσουλμανικές χώρες ήταν ενωμένες.

«Και θα είχαν τα έθνη και οι κυβερνήσεις που κατοικούν γύρω από τον Περσικό Κόλπο το θάρρος να αφήσουν διεφθαρμένους και χωρίς ταυτότητα απατεώνες από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά να εποφθαλμιούν τις γαίες και τα περιουσιακά τους στοιχεία αν εγκαθίδρυαν την ενότητά τους υπό τη σημαία του Ισλάμ;» ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της στρατηγικής σημασίας του Περσικού Κόλπου, όπου συνυπάρχουν στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αλλά και χώρες με σημαντικές σχέσεις με το Ιράν.

Έκκληση για ενότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις

Ο Χαμενεΐ κάλεσε τους μουσουλμάνους αρχηγούς κρατών να κατανοήσουν, όπως υποστήριξε, τα σχέδια των αντιπάλων τους και να δράσουν από κοινού.

«Να αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό, να κατανοήσουν τα σχέδιά του και να τον αντιμετωπίσουν», ήταν το μήνυμά του.

Οι δηλώσεις εντάσσονται στη διαρκή αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον και το Ισραήλ, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την προσπάθεια του Ιράν να παρουσιάσει την περιφερειακή σύγκρουση ως ζήτημα που αφορά ευρύτερα τον μουσουλμανικό κόσμο και όχι αποκλειστικά την Ιρανική Δημοκρατία.

Στο επίκεντρο της ρητορικής του Χαμενεΐ παραμένει η ανάγκη, όπως την περιγράφει, για ενότητα των μουσουλμανικών χωρών απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, με την Παλαιστίνη και την ασφάλεια των χωρών του Περσικού Κόλπου να αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς.