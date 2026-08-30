Η πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρνει για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί λύση στον πόλεμο.

Μια νέα, υψηλού επιπέδου διπλωματική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πρότεινε τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το Axios, πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψης του Ράτκλιφ στη Μόσχα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, και εντάσσεται στην προσπάθεια της Ουάσινγκτον να επαναφέρει σε τροχιά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της CIA συναντήθηκε στη ρωσική πρωτεύουσα με κορυφαία στελέχη των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσκιν και τον διευθυντή της FSB Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, η συζήτηση περιλάμβανε και την προοπτική μιας συνάντησης στην κορυφή με τη συμμετοχή των ηγετών των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο η επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών

Η κίνηση του Ράτκλιφ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας έχουν ουσιαστικά βαλτώσει. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να βρει έναν νέο δρόμο προς την επανέναρξη των συνομιλιών, με μια απευθείας συνάντηση των τριών ηγετών να αποτελεί ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να δώσει νέα πολιτική δυναμική στη διαδικασία.

Η πρόταση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρνει για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί λύση στις πλέον δύσκολες πτυχές της σύγκρουσης.

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Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν και την ουκρανική πλευρά για τις νέες επαφές με τη Μόσχα. Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την εκτίμησή του για την απευθείας επικοινωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Ρωσία, ωστόσο στο Κίεβο εξακολουθεί να υπάρχει έντονη επιφυλακτικότητα σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Επιφυλάξεις από το Κίεβο

Παρά το διπλωματικό άνοιγμα, Ουκρανοί αξιωματούχοι παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στις προθέσεις της Μόσχας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Axios, ουκρανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να προετοιμάζει σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η ανησυχία αυτή περιπλέκει τις αμερικανικές προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών, καθώς η Ουάσινγκτον καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιδίωξη μιας διπλωματικής λύσης και στις προειδοποιήσεις του Κιέβου για τη στρατιωτική στάση της Ρωσίας.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι ανέφερε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει την Ουκρανία για τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

Η μυστική επίσκεψη Ράτκλιφ στη Μόσχα

Η επίσκεψη του διευθυντή της CIA πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι ο Ράτκλιφ είχε επαφές με Ρώσους ομολόγους του, ενώ το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι ο Πούτιν είχε ενημερωθεί για την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου, αλλά δεν συναντήθηκε μαζί του.

Η επίσκεψη θεωρείται σημαντική, καθώς σηματοδοτεί την προσωπική εμπλοκή του επικεφαλής της CIA στις προσπάθειες επαναπροσέγγισης Ουάσινγκτον και Μόσχας για το ουκρανικό. Παράλληλα, οι επαφές των υπηρεσιών πληροφοριών διατηρούν ένα από τα λίγα ενεργά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Η στάση του Πούτιν

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι αν η Μόσχα θα δεχθεί μια τέτοια τριμερή συνάντηση και, κυρίως, αν θα προσέλθει σε αυτήν με διάθεση ουσιαστικής διαπραγμάτευσης.

Η πρόταση Ράτκλιφ, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη, σηματοδοτεί μια προσπάθεια να μεταφερθεί η διπλωματική διαδικασία από το επίπεδο των επιμέρους επαφών σε μια απευθείας πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ των τριών ηγετών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει συμφωνημένη ημερομηνία για μια τέτοια σύνοδο. Το αν η ιδέα θα εξελιχθεί σε πραγματική συνάντηση Τραμπ–Πούτιν–Ζελένσκι αναμένεται να εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσινγκτον.