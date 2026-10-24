Η Τεχεράνη έχει συνδέσει την πρόοδο των συνομιλιών με ζητήματα όπως η άρση περιορισμών.

Την Ουάσινγκτον κατηγόρησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά ευθύνεται για τη μη επίτευξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των προσπαθειών, εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για διπλωματική συνεννόηση.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν σήμερα, Σάββατο (24/10), από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Πεζεσκιάν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει την προοπτική μιας νέας συμφωνίας.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, οι δειλοί Αμερικανοί τα κατέστρεψαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε».

Η τοποθέτηση του Ιρανού προέδρου συνδυάζει την έντονη κριτική προς την αμερικανική κυβέρνηση με την πρόθεση να παραμείνει ανοιχτός ο δρόμος της διπλωματίας.

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Η δυσπιστία της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον

Οι νέες δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, με τις διαφωνίες να επικεντρώνονται στους όρους μιας ενδεχόμενης συμφωνίας, στην εφαρμογή προηγούμενων δεσμεύσεων και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Πεζεσκιάν είχε δηλώσει στις 21 Οκτωβρίου ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο οι ΗΠΑ διατηρούν τις απειλές και τις κυρώσεις σε βάρος της χώρας του. Είχε επίσης καλέσει την Ουάσινγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Ιρανός πρόεδρος επανέρχεται στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας, χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη έχει συνδέσει την πρόοδο των συνομιλιών με ζητήματα όπως η άρση περιορισμών, η τήρηση προηγούμενων συμφωνιών και η διευθέτηση των διαφορών γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον έχει διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.