«Πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα πίσω από αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επέκριναν το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την εισαγωγή εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ρωσικού ντίζελ, δεσμευόμενες να συνεχίσουν την απομόνωση της Μόσχας και τη στήριξη της Ουκρανίας, η οποία προετοιμάζεται για έναν ιδιαίτερα σκληρό χειμώνα εν μέσω του πολέμου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο σχέδιο εισαγωγής 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ. Η ανακοίνωση έγινε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικανούς να καταγράφουν χαμηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις, ενώ οι τιμές της ενέργειας και το κόστος διαβίωσης αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία», καθώς και έκκληση προς τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να παραιτηθεί, αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα και επικρίσεις από την Ευρώπη.

«Αυτή η συμφωνία δεν συμβάλλει ούτε στη μείωση των τιμών των πετρελαϊκών προϊόντων ούτε στην ενότητα της διατλαντικής κοινότητας», δήλωσε το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, στο πλαίσιο συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, προσθέτοντας ότι «αυτός δεν είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος».

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών, Χέλεν Μακέντι, χαρακτήρισε «ανησυχητική» την ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία με τη Μόσχα, ενώ ο Γερμανός υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Γκούντερ Κρίχμπαουμ, δήλωσε ότι κάθε δολάριο που δαπανάται για ρωσική ενέργεια χρηματοδοτεί τα όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον του Κιέβου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υπενθύμισε στην Ουάσινγκτον ότι «η Ρωσία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε».

Υπόνοιες Ζελένσκι για «άλλα κίνητρα»

Σήμερα Δευτέρα, ο Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να έχει και άλλα κίνητρα για τη σύναψη ενεργειακής συμφωνίας με τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι οι ποσότητες ρωσικών καυσίμων που προβλέπονται θα έχουν ελάχιστη επίδραση στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι προτεινόμενες παραδόσεις ρωσικού ντίζελ είναι αμελητέες σε σύγκριση με την παγκόσμια μηνιαία κατανάλωση, η οποία ανέρχεται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους.

«Δεν πιστεύω ότι αυτό θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο», δήλωσε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα πίσω από αυτή την απόφαση».

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να εξετάσει μια εναλλακτική συμφωνία με το Κίεβο. «Τότε, γιατί να μην συνάψουν οι ΗΠΑ συμφωνία για το ντίζελ με την Ουκρανία;» διερωτήθηκε. «Ας προτείνουμε μια συμφωνία για το ντίζελ με την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε ακόμη ότι το Κίεβο δεν είχε ενημερωθεί για την «ενεργειακή εκεχειρία» πριν την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Όχι, δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Το μάθαμε κι εμείς από τα μέσα ενημέρωσης».

ΕΕ: Πίεση στη Μόσχα

Προσερχόμενοι στη συνάντησή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εμφανίστηκαν ενωμένοι στην άποψη ότι η ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα αποτελεί μονόδρομο για να προχωρήσει η ειρηνευτική προσπάθεια.

«Προφανώς, η θέση μας δεν έχει αλλάξει: πίεση στη Ρωσία, κυρώσεις, στήριξη στην Ουκρανία και απομόνωση της Ρωσίας. Αυτός είναι ο δρόμος προς την ειρήνη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε.

Ο Βρετανός υφυπουργός Εξωτερικών, Στίβεν Ντάουτι, δήλωσε ότι το Λονδίνο «δεν σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα» της αγοράς ρωσικής ενέργειας και ότι θα εντείνει την «οικονομική πίεση» προς τη Μόσχα.

«Πίεση, πίεση, πίεση στη Ρωσία», δήλωσε ο Μπούντρις της Λιθουανίας.

Ποια εκεχειρία;

Ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε «ενεργειακή εκεχειρία» προκάλεσε σύγχυση στο Κίεβο και στους συμμάχους του το Σαββατοκύριακο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εκεχειρία και οι όροι της ήταν «είδηση» για τον ίδιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα τη στήριζε, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα επίσης θα την τηρούσε.

Ωστόσο, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ουκρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Το Κίεβο προετοιμάζεται για τον πέμπτο χειμώνα από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα ότι ο φετινός χειμώνας θα μπορούσε να αποδειχθεί «τραγικά κρίσιμος» για την Ουκρανία, λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές.

Ο Τουσκ επέκρινε «όποιον επιχειρεί να παρουσιάσει τις δύο πλευρές ως εξίσου υπεύθυνες, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία ευθύνεται για τον πόλεμο», τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο «προσφέρει ένα πολύτιμο δώρο στον επιτιθέμενο: τον Πούτιν».

Η Κάλας σημείωσε ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν θα πρέπει να «περιορίζεται μόνο στα διυλιστήρια, όταν η Ουκρανία διαθέτει ένα και η Ρωσία πολλά», προσθέτοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν «σίγουρα προς όφελος των Ρώσων».

Κάλεσε επίσης την Ουάσινγκτον να συνταχθεί με τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Φυσικά, οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας», δήλωσε, «αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές: αν θέλουμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία».

Χρηματοδοτικό κενό

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας αναμένεται να τεθούν επί τάπητος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει χρηματοδοτικό κενό ύψους 30 έως 35 δισ. δολαρίων το επόμενο έτος.

«Η Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα», δήλωσε την Κυριακή το βράδυ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε μια «νέα, πιο ζοφερή φάση».

Με πληροφορίες από Politico