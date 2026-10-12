Αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να παράσχει αυτή την ποσότητα ντίζελ, καθώς και το σε ποιο βαθμό η κίνηση αυτή θα ανακουφίσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο ρώσος πρόεδρος συμφώνησε να αποδεσμεύσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ «στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά», ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές.

Η συμφωνία ήρθε παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ο ίδιος ο Τραμπ είχε υπογράψει νόμο για την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων και δασμών σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Πέρα από την αρχική αποδέσμευση των 300.000 τόνων ντίζελ, ο ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη ένα εκατομμύριο στη συνέχεια. Θα ακολουθήσουν επιπλέον τρία εκατομμύρια τόνοι, οι οποίοι θα παραδοθούν «εντός σύντομου χρονικού διαστήματος», ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την Ουκρανία.

«Οι χαμηλότερες τιμές για τους Αμερικανούς, ειδικά για τους σπουδαίους Αγρότες, Κτηνοτρόφους και Φορτηγατζήδες μας, είναι η Μεγαλύτερη Προτεραιότητά μου», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Αλεξάντερ Νόβακ επιβεβαίωσε αυτούς τους αριθμούς στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, αναφέροντας ότι ο όγκος των εξαγωγών θα μπορούσε στο μέλλον να φτάσει τα τρία εκατομμύρια τόνους μηνιαίως.

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Ο ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία δώρο στον Πούτιν που ισοδυναμεί με «επένδυση σε έναν πόλεμο που πρέπει να τελειώσει».

Διακομματική πρωτοβουλία γερουσιαστών κατά της συμφωνίας

Μια ομάδα επτά γερουσιαστών – τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και τρεις Δημοκρατικοί – δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία παραβιάζει τους αμερικανικούς νόμους, παροτρύνοντας τον Τραμπ να «αλλάξει πορεία».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς πολίτες», ανέφεραν οι νομοθέτες.

Πρόσθεσαν ότι το Κογκρέσο είχε «απαγορεύσει ρητά τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας το 2022, προκειμένου να αποτρέψει τη χρηματοδότηση του βάναυσου πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας με αμερικανικά δολάρια».

Τη δήλωση υπέγραψαν οι Ρεπουμπλικανοί Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι, Θομ Τίλις και Τζον Κέρτις, καθώς και οι Δημοκρατικοί Τζιν Σαχίν, Ρίτσαρντ Μπλούμενθαλ και Ρον Ουάιντεν

Δεν είναι, βέβαια, όλοι αντίθετοι με τη συμφωνία: Ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, ο οποίος έχει διαφωνήσει έντονα με τον Τραμπ σε σειρά θεμάτων, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να άρουν τις κυρώσεις σε όλα τα πετρελαϊκά προϊόντα, ενώ ο αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Fox News ότι η συμφωνία θα λειτουργήσει μέσω των υφιστάμενων νομικών οδών που διαθέτουν οι ΗΠΑ για τη μείωση των τιμών, και ότι όποιος στο Κογκρέσο ισχυρίζεται το αντίθετο κάνει λάθος.

Το ντίζελ και οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Οι παγκόσμιες τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τις μάχες να διαταράσσουν σοβαρά τον εφοδιασμό αργού πετρελαίου - βασικού συστατικού για τη βενζίνη και το ντίζελ.

Οι αυξανόμενες τιμές έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα για τους Αμερικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου μήνα, οι οποίες θα κρίνουν εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του στην οικονομία και τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο ίδιος αναζητά τρόπους να ανακουφίσει το πολιτικό κόστος για το κόμμα του.

Το τίμημα του πολέμου είναι ιδιαίτερα αισθητό στις αγροτικές πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο ντίζελ για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων και τη μεταφορά των προϊόντων τους στην αγορά.

Η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 6,28 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την ΑΑΑ, σημειώνοντας πτώση από το ιστορικό υψηλό των 6,53 δολαρίων που καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Διεθνείς αντιδράσεις και ερωτηματικά

Αναλυτές αμφισβητούν το κατά πόσο η Ρωσία είναι σε θέση να παράσχει αυτή την ποσότητα ντίζελ, καθώς και το σε ποιο βαθμό η κίνηση αυτή θα ανακουφίσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Οι ΗΠΑ καταναλώνουν περίπου 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ την ημέρα, επομένως ακόμη και αν η Ρωσία παραδώσει τους 300.000 τόνους που υποσχέθηκε αυτόν τον μήνα, η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου στο μισό της ημερήσιας αμερικανικής κατανάλωσης.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει αντιδράσεις για τη συμφωνία ντίζελ με τη Ρωσία όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς. Σειρά διεθνών ηγετών την έχει επικρίνει, ανάμεσά τους ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι άλλοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε «ενεργειακή εκεχειρία», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την εξέλιξη, αλλά δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τη Μόσχα.

Πηγή: BBC