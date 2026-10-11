Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε άμεση εκεχειρία όσον αφορά τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Με μια λιτή αλλά κατηγορηματική ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συμφωνία τίθεται σε ισχύ αμέσως, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς Μόσχα και Κίεβο να μην την παραβιάσουν.

«Με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάσετε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2109288999026405503}

Μπέσεντ: Η κυβέρνηση Τραμπ έχει τη νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του ντίζελ με τη Ρωσία

Η κυβέρνηση Τραμπ θα εφαρμόσει τη συμφωνία προμήθειας ντίζελ από τη Ρωσία υπό το πλαίσιο της υπάρχουσας νομικής εξουσίας, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, είναι καλή για τους Αμερικανούς.

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«Θα το κάνουμε με το σύνολο της νομικής εξουσίας που έχουμε. Έτσι, γνωρίζετε ότι ο καθένας στο Κογκρέσο που λέει ότι είτε είναι ένα παλιό νομοσχέδιο ή το νομοσχέδιο Λίντσεϊ Γκράχαμ που μας απαγορεύει να το κάνουμε, είναι λάθος», δήλωσε ο Μπέσετ στην τηλεοπτική εκπομπή Fox & Friends.

«Είναι καλό για τους Αμερικανούς…, μειώνοντας αυτές τις τιμές πετρελαίου», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.

Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία θα διεξάγει εκλογές αν ο Πούτιν συμφωνήσει σε εκεχειρία 60 ημερών

Νέο μήνυμα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την Κυριακή 11/10 ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στα όσα είχε πει ο πρώτος μια μέρα πριν για το γεγονός ότι η χώρα χρειάζεται νέο πρόεδρο.

Μιλώντας στο ABC News ο Ζελένσκι τόνισε ότι «πρώτα απ’ όλα, με όλο το σεβασμό προς τον πρόεδρο Τραμπ, είναι η κοινωνία μας, ο λαός μας, αυτός που πρέπει να επιλέξει τον ηγέτη του. Πείτε στον Πούτιν να κάνει 60 ημέρες εκεχειρίας και θα οργανώσουμε εκλογές».«Το έχω πει στον πρόεδρο Τραμπ, στην ομάδα του και στους ανθρώπους του αρκετές φορές: θέλουμε ειρήνη, είμαστε έτοιμοι για κατάπαυση του πυρός, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης» ανέφερε στη συνέχεια για να προσθέσει: «Μην μας επιτίθεστε. Μην σκοτώνετε τα παιδιά μας. Θα σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ σας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια δίκαιη συμφωνία».

Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι πρόθυμο να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές τις επιθέσεις

H Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης, θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.