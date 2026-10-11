Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια έστειλε με ανάρτησή του στο Telegram το μεσημέρι της Κυριακής 11/10 ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως αυτές θα σταματήσουν εφόσον η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις δικές τους ενεργειακές υποδομές. «Είμαι ευγνώμων σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό των πολιτών μας και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των βάναυσων ρωσικών επιθέσεων. Μόλις σήμερα το πρωί ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Ζαπορίζια, όπου η Ρωσία σκότωσε 23 ανθρώπους, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Χθες, στο Χάρκοβο, οι Ρώσοι έπληξαν μια ιατρική εγκατάσταση, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν ρωσικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, κατοικιών και ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το πρωί, οι Ρώσοι έπληξαν μια πενταώροφη πολυκατοικία στο Σλοβιάνσκ, όπου μια ολόκληρη είσοδος του κτιρίου καταστράφηκε ολοσχερώς και ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Και όλα αυτά συνεχίζονται αδιάκοπα. Συνολικά, μόνο αυτή την εβδομάδα, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν περίπου 1.450 αεροπορικές βόμβες, 75 πυραύλους διαφόρων τύπων και περισσότερα από 1.640 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων περίπου το 60% ήταν αεριωθούμενα.

Σήμερα θα συνεχίσουμε τον συντονισμό με τους εταίρους μας, καθώς έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες. Στην πραγματικότητα, συντονιζόμαστε σχεδόν καθημερινά, σε διάφορα επίπεδα, και εργαζόμαστε για την εξασφάλιση πρόσθετων πακέτων αμυντικής βοήθειας, κυρίως συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών για την πολεμική αεροπορία. Όλα αυτά γίνονται για την προστασία της ζωής των πολιτών μας και των συμφερόντων της Ουκρανίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πραγματική αιτία του πολέμου στην Ευρώπη είναι η Ρωσία και μόνο αυτή. Είναι ήδη εφικτό να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών, όμως ο Πούτιν δεν επιθυμεί να το κάνει. Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις δικές μας ενεργειακές υποδομές. Οποιαδήποτε βήματα προς την αποκλιμάκωση πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγυήσεις» υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη», λέει ο Τραμπ

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δημόσιες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ουκρανός ηγέτης είχε πολλές ευκαιρίες να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν τις αξιοποίησε.

«Προτείνω να βρουν νέο ηγέτη, που να μπορεί να κάνει μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη στάση του Κιέβου. Παράλληλα, κάλεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, συνδέοντας τη συγκεκριμένη επιλογή με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν νέα ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Κιέβου, καθώς έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές συζητούσαν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Εμβληματικές και ιστορικές» οι δηλώσεις Τραμπ, πανηγυρίζει η Μόσχα

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αντίδραση της ρωσικής πλευράς στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του Τραμπ «εμβληματικές και ιστορικές».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συντάσσεται με όσους θεωρούν πως η Ουκρανία χρειάζεται ηγεσία πραγματικά προσηλωμένη στην ειρήνη και όχι, όπως ανέφερε, στην πολεμική πολιτική του Ζελένσκι.