Στο στόχαστρο ο διευθύνων σύμβουλος της Audi στη Γερμανία μετά την εμφάνισή του σε προεκλογική φιέστα του Τραμπ.

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Γερμανία γύρω από το πρόσωπο του επικεφαλής της Audi, Γκέρνοτ Ντέλνερ, εξαιτίας της εμφάνισής του σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ. Αφορμή στάθηκε η εξαγγελία μιας επένδυσης δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τζόρτζια - μια από τις κρισιμότερες πολιτείες ενόψει των επικείμενων αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Ντέλνερ ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον αμερικανό πρόεδρο, αμέσως μετά από μια ομιλία που προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση των εκπροσώπων των εργαζομένων στον όμιλο Volkswagen [που αποτελεί μητρική της Audi].

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που είδαν το φως της δημοσιότητας, η επικεφαλής του κεντρικού συμβουλίου εργαζομένων της VW, Ντανιέλα Καβάλο, χαρακτήρισε την τοποθέτηση Τραμπ «γεμάτη ρατσισμό, σεξισμό, τρανσφοβία και περιφρόνηση για τη δημοκρατία».

«Μόνο ντροπή»

Η Καβάλο συμπλήρωσε πως όποιος παρακολούθησε την ομιλία και στη συνέχεια είδε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Audi να παίρνει ενεργό μέρος στην εκδήλωση «μόνο ντροπή μπορεί να νιώσει». Παράλληλα, κατηγόρησε τη διοίκηση του ομίλου ότι επέτρεψε στον εαυτό της «να μετατραπεί σε πιόνι στην προπαγανδιστική παράσταση μιας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης πολιτικής προσωπικότητας».

Στον χορό των επικρίσεων μπήκε και η Ιζαμπέλ Καντεμαρτόρι, εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα μεταφορών, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ντέλνερ «απαράδεκτη και ντροπιαστική» - ειδικά αν αναλογιστεί κανείς, όπως τόνισε, τη φορτισμένη ιστορική αφετηρία του Ομίλου Volkswagen κατά τη ναζιστική περίοδο.

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Από την πλευρά της, η γερμανική κυβέρνηση απέφυγε να πάρει θέση, με εκπρόσωπό της να αρκείται στο να δηλώσει πως πρόκειται για «αμιγώς επιχειρηματική απόφαση που αφορά το πού επενδύει η εταιρεία και σε ποιες εκδηλώσεις επιλέγει να εμφανίζεται ο διευθύνων σύμβουλός της».

Βάζει λουκέτα σε εργοστάσια στη Γερμανία και ετοιμάζεται για επένδυση 4 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Σάββατο, οι Ντέλνερ και Τραμπ ανακοίνωσαν από κοινού ότι η Audi ετοιμάζει επένδυση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή του πρώτου της εργοστασίου στις ΗΠΑ, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 4.500 θέσεις εργασίας. Η ανακοίνωση αυτή, ωστόσο, προκαλεί αλγεινή εντύπωση στη Γερμανία, καθώς την ίδια στιγμή η VW δρομολογεί μαζικές περικοπές δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και λουκέτα σε εγχώρια εργοστάσια.

«Σχεδιάζουμε να φέρουμε και να παράγουμε εδώ, στο Μέικον της Τζόρτζια, τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή SUV μας», ανέφερε ο Ντέλνερ από το βήμα της συγκέντρωσης στο Πέρι. Η κίνηση αυτή θεωρείται πρωτοφανής στα επιχειρηματικά χρονικά, καθώς σπάνια ευρωπαίος μάνατζερ εμπλέκεται τόσο ανοιχτά σε μια οξύτατη προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος υπεραμύνθηκε του πλάνου - το οποίο προβλέπει θεμελίωση του εργοστασίου το 2027 και έναρξη παραγωγής εντός της δεκαετίας του 2030 - χαρακτηρίζοντάς το ως «μια μακροπρόθεσμη επένδυση, που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη μας στην αμερικανική αγορά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Audi είναι η μοναδική γερμανική εταιρεία πολυτελών αυτοκινήτων χωρίς δική της μονάδα παραγωγής στις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό την καθιστά εξαιρετικά ευάλωτη στους εισαγωγικούς δασμούς 15% που έχει επιβάλει η διοίκηση Τραμπ - ένα μέτρο που μόνο την περασμένη χρονιά στοίχισε στην εταιρεία περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η νέα μονάδα στο Μέικον υπολογίζεται να παράγει 200.000 SUV ετησίως.

Από την πλευρά των συνδικάτων, η επικεφαλής της ισχυρής IG Metall, Κριστιάνε Μπένερ, χαρακτήρισε την παρουσία του Ντέλνερ «άκρως αμήχανη, πολιτικά απαράδεκτη και προσβλητική για τους εργαζόμενους της Audi».

Μάλιστα, κατηγόρησε τον διευθύνοντα σύμβουλο για «κατάφωρη παραβίαση» του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας, ο οποίος επιβάλλει αυστηρή πολιτική ουδετερότητα κατά τις προεκλογικές περιόδους.

Η Μπένερ - η οποία διατελεί και αναπληρώτρια πρόεδρος στο εποπτικό συμβούλιο του Ομίλου VW - διαμήνυσε με νόημα πως οποιαδήποτε επένδυση τέτοιας κλίμακας θα πρέπει πρώτα να λάβει τη σχετική έγκριση από το συμβούλιο.

Πηγή: The Guardian