Διεθνής επιχείρηση της Europol αποκάλυψε δίκτυο παράνομης διαδικτυακής τηλεοπτικής πειρατείας (IPTV) με συναλλαγές που φτάνουν μέχρι στιγμής στα 26 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης διακόπηκε η λειτουργία 57 παράνομων υπηρεσιών IPTV, εντοπίστηκαν 321 sites που διέθεταν παράνομα προστατευόμενο περιεχόμενο.
Η δράση οργανώθηκε και συντονίστηκε από τη EUROPOL, μέσω του IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated Coalition), στο πλαίσιο του κύκλου EMPACT, με τη συμμετοχή 30 στελεχών διωκτικών Αρχών από 11 χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Η.Π.Α., καθώς και εκπροσώπων των EUIPO, Interpol, AAPA (Audio-visual Anti-Piracy Alliance) και των εταιρειών Binance, Coinbase και Chainalysis.
Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν δύο στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ενώ η έρευνα διεξήχθη από 16 έως 20 Νοεμβρίου 2026, στην έδρα του Αρχηγείου της Policía Nacional στη Σεβίλλη Ισπανίας.
Αντικείμενο της δράσης ήταν η ιχνηλάτηση πληρωμών σε κρυπτοστοιχεία προς παράνομες υπηρεσίες IPTV, καθώς και η ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων τους, με στόχο τη χρηματοοικονομική υποδομή των εγκληματικών δικτύων και όχι μόνο τη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την έρευνα η συνολική ετήσια επισκεψιμότητα ξεπερνούσε τις 7,3 εκατ. επισκέψεις.