Είναι η πρώτη φορά που βρετανός πρωθυπουργός δηλώνει ότι η Ρωσία επεδίωξε να επηρεάσει τη ψηφοφορία του 2016 για το Brexit.

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η Ρωσία αναμείχθηκε πράγματι στο δημοψήφισμα για το Brexit και προειδοποίησε ότι ανάλογες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε στο podcast «The Rest is Politics» ότι, φτάνοντας στην Ντάουνινγκ Στριτ, ρώτησε σχετικά με πιθανή ρωσική ανάμειξη στην ψηφοφορία του 2016, προσθέτοντας: «Έλαβα τη σαφή απάντηση ότι, ναι, υπήρξε».

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε υπερβολικά παθητική στάση απέναντι σε αυτό το ζήτημα και δεν έχουμε ενημερώσει επαρκώς τους πολίτες για την έκταση στην οποία ορισμένοι από το εξωτερικό προσπαθούν να διαταράξουν την πολιτική διαδικασία», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το είδος ή την έκταση της δραστηριότητας της Μόσχας κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit.

Η οργανωτική ομάδα «Britain Unbound», που υποστηρίζει το Brexit, ανέφερε ότι τα σχόλια του Μπέρναμ ήταν «άλλη μια ωμή προσπάθεια υπονόμευσης της νομιμότητας της απόφασης που έλαβε ο βρετανικός λαός το 2016». Ανέφερε ότι οποιαδήποτε ξένη ανάμειξη στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι «προφανώς απαράδεκτη», αλλά πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος να πιστεύουμε ότι η ρωσική παρέμβαση επηρέασε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το 2016. Είναι επίσης προσβλητικό να υποστηρίζεται ότι οι ψηφοφόροι εξαπατήθηκαν τόσο εύκολα».

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Στη συνέντευξή του, η οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί τη Δευτέρα, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι συζήτησε το πρόβλημα της ρωσικής ανάμειξης με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γερμανία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχει βεβαίως παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις που διοχετεύονται από τη Ρωσία στη γερμανική πολιτική σκηνή», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικό να καταγράφονται πλέον ξεκάθαρα και πιστεύω ότι βοηθούν τους ψηφοφόρους στη Γερμανία και τη Γαλλία να κατανοήσουν ότι μέρος αυτής της πολιτικής υποκινείται από τους εχθρούς μας, δηλαδή τη Ρωσία».

Είναι η πρώτη φορά που βρετανός πρωθυπουργός δηλώνει ότι η Ρωσία επεδίωξε να επηρεάσει τη ψηφοφορία του 2016 για το Brexit, αν και υπάρχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσεις για τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να ασκήσει επιρροή στη βρετανική πολιτική.

Ψευδείς ιστοσελίδες και deepfakes

Το 2020 η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις ρωσικές παρεμβάσεις στις βρετανικές εκλογές και τα δημοψηφίσματα.

Η έκθεση δεν κατέληγε σε οριστικό συμπέρασμα για το αν η Ρωσία προσπάθησε να επηρεάσει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για την ΕΕ, αλλά επέκρινε τις διαδοχικές κυβερνήσεις επειδή απέτυχαν να αξιολογήσουν πλήρως ή να αντιμετωπίσουν την απειλή.

Σε απάντησή του, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε απορρίψει κατηγορηματικά την έκθεση, κάνοντας λόγο για «ρωσοφοβία».

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν αναμιγνύεται στις εκλογές άλλων χωρών. Την ίδια χρονιά, ωστόσο, η τότε συντηρητική κυβέρνηση δήλωσε ότι ήταν «σχεδόν βέβαιο πως ρώσοι παράγοντες επεδίωξαν να αναμειχθούν» στις γενικές εκλογές του 2019.

Η ομάδα BBC Verify έχει εντοπίσει εκστρατείες παραπληροφόρησης που συνδέονται με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία πλαστών βίντεο που υποδύονται δημοσιογράφους και ειδησεογραφικούς οργανισμούς που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια ψευδής ειδησεογραφική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι είχε αγοράσει μια έπαυλη που ανήκε στον Βασιλιά Κάρολο σε μειωμένη τιμή.

Νωρίτερα φέτος, ο Βιτζάι Ρανγκαρατζάν, επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στους βουλευτές ότι ρωσικά βίντεο deepfake έχουν «χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εκλογές σε όλο τον κόσμο». «Δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι η Βρετανία θα αποτελούσε εξαίρεση», πρόσθεσε.

Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο Μπέρναμ κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες ότι χρησιμοποιούν «κάθε μέσο που διαθέτουν για να διασπείρουν ψέματα και παραπληροφόρηση και να εκμεταλλευτούν τους φόβους των ανθρώπων».

Ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργήσει ένα νέο κέντρο για να «ανακόψει το δηλητηριώδες κύμα» της παραπληροφόρησης.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι θεσμοί μας προστατεύονται από ξένες δυνάμεις και τους εντολοδόχους τους που επιδιώκουν να απειλήσουν ζωές και να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές μας αξίες. Το πράττουμε αυτό ενισχύοντας τις εξουσίες μας μέσω του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των θεσμών μας και των κρίσιμων εθνικών υποδομών, θωρακίζοντας τα σύνορά μας και ενισχύοντας τις αστυνομικές μας αρχές και τις υπηρεσίες πληροφοριών».