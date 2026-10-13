Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του δεν έπληξαν κανένα ουκρανικό στόχο που να σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας κατά τις νυχτερινές τους επιθέσεις.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν έχει κάτι περισσότερο να ανακοινώσει.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν διευκρίνισε με ποιον μιλά η Ρωσία για την εκεχειρία.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ «άμεσα», εξέπληξε την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει εάν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του δεν έπληξαν κανένα ουκρανικό στόχο που να σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας κατά τις νυχτερινές τους επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Reuters