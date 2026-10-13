Μεταξύ άλλων οι πρυτάνεις στο πλαίσιο των Πανελληνίων ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) αλλά δεύτερη ευκαιρία για την κάλυψη κενών θέσεων στα ΑΕΙ.

Αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προτείνουν οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, θέτοντας στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν τον αριθμό των εισακτέων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και την αξιοποίηση των κενών θέσεων σε Σχολές και Τμήματα.

Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν κατά την πρώτη Προπαρασκευαστική Συνεδρία (Προσύνοδο) ενόψει της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι σχετικές εισηγήσεις αναμένεται να τεθούν προς συζήτηση στην 113η Σύνοδο, τον Φεβρουάριο του 2027.

Πανελλήνιες: Τα Πανεπιστήμια να καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων

Μία από τις βασικές προτάσεις των Πρυτάνεων είναι να αποκτήσουν τα ίδια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα την αρμοδιότητα να καθορίζουν τον αριθμό των φοιτητών που θα εισάγονται σε κάθε Σχολή και Τμήμα. Σύμφωνα με το πλαίσιο των προτάσεων, τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στον καθορισμό των εισακτέων, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες των ακαδημαϊκών τους μονάδων.

Τι προτείνουν για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Σημαντικό μέρος των εισηγήσεων αφορά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων στα Πανεπιστήμια μέσω των Πανελληνίων. Οι Πρυτάνεις ζητούν να δοθεί στα ΑΕΙ η δυνατότητα να καθορίζουν την ΕΒΕ ανά Σχολή και Τμήμα, με διεύρυνση της δυνατότητας διακύμανσής της. Με την πρόταση αυτή επιδιώκεται να έχουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια μεγαλύτερη ευελιξία στον προσδιορισμό των προϋποθέσεων εισαγωγής, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε Τμήματος.

Δεύτερη ευκαιρία για τις κενές θέσεις στα ΑΕΙ

Στο τραπέζι βρίσκεται και η δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας εισαγωγής σε Σχολές και Τμήματα στα οποία παραμένουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας εισαγωγής. Οι Πρυτάνεις προτείνουν να εξεταστεί η δυνατότητα κάλυψης των διαθέσιμων θέσεων μέσω μιας επιπλέον διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ίδια κριτήρια εισαγωγής για δημόσια ΑΕΙ αλλά και ιδιωτικά πανεπιστήμια

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν και το ζήτημα των κριτηρίων εισαγωγής στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ειδικότερα, οι Πρυτάνεις ζητούν να εφαρμόζονται αντίστοιχα κριτήρια εισαγωγής με εκείνα των δημόσιων Πανεπιστημίων, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την ίδια Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής..

Στο επίκεντρο η ενίσχυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων

Πέρα από τις αλλαγές στις Πανελλήνιες, οι πρυτανικές αρχές ζητούν ουσιαστικότερη θεσμική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτονομία των δημόσιων ΑΕΙ. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η δυνατότητα ίδρυσης νέων Τμημάτων με αποφάσεις των αρμόδιων πανεπιστημιακών οργάνων, αλλαγές στο πλαίσιο εκλογής μελών ΔΕΠ και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, η Σύνοδος Πρυτάνεων εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην ποινικοποίηση ακαδημαϊκών διαδικασιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Οι προτάσεις της πρώτης Προσυνόδου θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας ενόψει της 113ης Συνόδου Πρυτάνεων, τον Φεβρουάριο του 2027.

Δείτε το κείμενο των προτάσεων εδώ