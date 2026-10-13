Ερωτηθείσα για το Εθνικό Απολυτήριο η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι οι Πανελλήνιες διατηρούνται, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου δεν επηρεάζονται από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού διαλόγου βρίσκεται το Εθνικό Απολυτήριο, με τις διεργασίες για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας του Λυκείου και τις προωθούμενες αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να συνεχίζονται. Στόχος είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Λυκείου και η ενίσχυση της αξίας του απολυτηρίου, χωρίς να διακυβευτεί η αξιοπιστία και η διαφάνεια που χαρακτηρίζουν τις Πανελλήνιες.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προβλέπονται αιφνιδιαστικές αλλαγές στο ισχύον σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια στο άμεσο μέλλον. Όπως έχει επισημάνει, οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β΄ και τη Γ΄ Γυμνασίου δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να προετοιμαστεί με σαφές χρονοδιάγραμμα και να ανακοινωθεί εγκαίρως.

Το Εθνικό Απολυτήριο στο επίκεντρο του διαλόγου

Ο εθνικός διάλογος για το μέλλον του Λυκείου και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου αποτελεί το βασικό πεδίο επεξεργασίας των προτάσεων για την επόμενη ημέρα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις συζητήσεις εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των μαθητών, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα αποτυπώνει πληρέστερα τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Κεντρική επιδίωξη είναι το Λύκειο να αποκτήσει πιο ουσιαστικό εκπαιδευτικό ρόλο και να μην αποτελεί αποκλειστικά έναν σταθμό προετοιμασίας για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Παράλληλα, το απολυτήριο φιλοδοξεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοτέλεια και εκπαιδευτική αξία.

Εθνικό Απολυτήριο: Τι εξετάζεται για την επόμενη ημέρα των Πανελληνίων

Μεταξύ των ζητημάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, ο τρόπος με τον οποίο θα συνδυάζονται η προφορική και η γραπτή αξιολόγηση, καθώς και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ισότητα των ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία κατοικούν ή τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους. Η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε το Εθνικό Απολυτήριο να λειτουργήσει με διαφάνεια και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Πανελλήνιες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό μηχανισμό εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η όποια αλλαγή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα εξίσου αξιόπιστο πλαίσιο επιλογής των υποψηφίων, το οποίο θα διασφαλίζει την αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση δήλωσε εμφατικά σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ η υπουργός Παιδείας. Όπως τόνισε «οι Πανελλήνιες αποτελούν ένα διαφανές και αξιόπιστο σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς μια εξίσου αξιόπιστη εναλλακτική. Στο πλαίσιο του διαλόγου εξετάζονται η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων, η ισορροπία μεταξύ προφορικής και γραπτής αξιολόγησης και κυρίως η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm3htx09jxux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πότε αναμένονται οι αποφάσεις

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ολοκλήρωση των εργασιών της αρμόδιας επιτροπής και η διαμόρφωση των προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση για τις τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, το σχετικό πόρισμα αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου ειδάλλως το αργότερο στις αρχές Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι το ζητούμενο είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα που θα αναβαθμίζει συνολικά το Λύκειο, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες ανισότητες ή αβεβαιότητα για τους μαθητές και θα ξεκαθαρίσει το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο οι μελλοντικοί υποψήφιοι θα διεκδικούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.