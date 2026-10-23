Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και σχολικών υλικών στην Τεχνόπολη και τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων που λειτουργούν μέσα στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα (ΕΣΚΝΑ), ανοίγοντας μια αγκαλιά αλληλεγγύης και δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους νεαρούς κρατουμένους.

Μέσω της Τεχνόπολης, η οποία είχε και την πρωτοβουλία, ο Δήμος διοργανώνει μια μεγάλη δράση συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης και σχολικών υλικών, με στόχο να στηρίξει τους νεαρούς μαθητές στην καθημερινότητα τους και να ενισχύσει την προσπάθειά τους για ένα καλύτερο αύριο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για να αλλάξει κανείς τη ζωή του. Το δικαίωμα στη γνώση δεν σταματά πίσω από κανέναν τοίχο. Στα σχολεία του Αυλώνα, 400 νέοι άνθρωποι προσπαθούν καθημερινά να ξαναγράψουν το μέλλον τους, να σπουδάσουν και να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην κοινωνία με αξιοπρέπεια. Σας καλώ να κάνουμε μαζί μια απλή αλλά σπουδαία πράξη αλληλεγγύης. Με μια μικρή προσφορά από το υστέρημά μας, δείχνουμε σε αυτούς τους νέους ότι δεν είναι μόνοι και τους δίνουμε τη δεύτερη ευκαιρία που δικαιούνται και αξίζουν. Ας γεμίσουμε τα σημεία συλλογής με την αγάπη και τη στήριξή μας!».

Ο Πρόεδρος της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Κωστής Παπαϊωάννου, τόνισε: «Η πρωτοβουλία της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους νέους κρατούμενους έχει πολλαπλή ανθρωπιστική και κοινωνική σημασία. Καλύπτει βασικές πρακτικές ελλείψεις του σωφρονιστικού συστήματος, αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια, ενισχύει την προσπάθεια για μόρφωση και ομαλή επανένταξη στην κοινωνία. Η δράση μας αποσκοπεί στην υλική στήριξη ενός πολύ ευάλωτου πληθυσμού, τονίζει και υποστηρίζει την αξία της εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να δώσει ψυχολογική ενίσχυση για να μπορέσουν οι νέοι μαθητές-κρατούμενοι να φτάσουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξη».

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Η συγκέντρωση των ειδών πραγματοποιείται έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026 καθημερινά από τις 10:00 έως τις 16:00, σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης:

⦁ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (στο φυλάκιο επί της οδού Περσεφόνης)

⦁ Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Τι Συγκεντρώνουμε

Τα είδη απευθύνονται σε νέους άνδρες ηλικίας 18 έως 21 ετών. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να προσφέρονται αποκλειστικά τα παρακάτω είδη, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση:

⦁ Ρουχισμός & Λευκά Είδη:

⦁ Μπουφάν και ζακέτες

⦁ Φούτερ και αθλητικές φόρμες

⦁ Κοντομάνικα μπλουζάκια (T-shirts)

⦁ Αθλητικά παπούτσια και κάλτσες

⦁ Εσώρουχα (αποκλειστικά τύπου μποξεράκι)

⦁ Κουβέρτες, σεντόνια και πετσέτες

⦁ Είδη Προσωπικής Υγιεινής:

⦁ Σαμπουάν και αφρόλουτρα

⦁ Οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες

⦁ Ξυραφάκια

⦁ Αποσμητικά (αποκλειστικά σε πλαστική συσκευασία roll-on)

⦁ Μπάρες σαπουνιού

⦁ Απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων στο χέρι

⦁ Επικοινωνία & Εκπαίδευση:

⦁ Τηλεκάρτες (αξίας 4€)

⦁ Τετράδια και μολύβια

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην προσκομίζουν είδη που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα ή δεν ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Τα Σχολεία του ΕΣΚΝΑ

Αποτελούν μια πλήρως δομημένη εκπαιδευτική κοινότητα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος, περιλαμβάνοντας Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο καθώς και Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Εκεί φοιτούν περίπου 400 νέοι, έχοντας πρόσβαση σε υποστήριξη από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγους, καθώς και σε τμήματα ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας.

Η προσπάθειά τους αποδίδει καρπούς καθώς 52 μαθητές έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ), ενώ φέτος φοιτούν παράλληλα 8 κρατούμενοι - φοιτητές. Οι μαθητές εκφράζονται δημιουργικά μέσα από πολιτιστικά προγράμματα, με αποκορύφωμα τη μαθητική τους εφημερίδα «ΠροςΠαθώντας για το Αύριο», η οποία απέσπασε σημαντική διάκριση στον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ των Μαθητών» για το έτος 2025-2026.

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει την προσπάθεια επανένταξης αυτών των νέων, έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν έκθεση ζωγραφικής τους στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Σήμερα, επιστρέφει με μια νέα πρωτοβουλία, γιατί η αξιοπρέπεια και η γνώση είναι δικαίωμα όλων.

Πληροφορίες Δράσης

⦁ Ημερομηνίες: Έως και 31 Οκτωβρίου 2026 |Καθημερινά 10:00 – 16:00

⦁ Σημεία Υποδοχής Υλικών:

⦁ Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (στο φυλάκιο, είσοδος από οδό Περσεφόνης)

⦁ Δημοτική Αγορά Κυψέλης

⦁ Χορηγός Επικοινωνίας: Αθήνα 9.84