Η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται μέχρι και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση για συγκεκριμένο χώρο.

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Νοεμβρίου 2026 το νέο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων του κράτους, το οποίο θα ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2027. Με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αναλυτικά οι ώρες επίσκεψης σε εκατοντάδες χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μνημείο, την περιοχή και τις δυνατότητες λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την απόφαση, η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται μέχρι και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση για συγκεκριμένο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν αρχαιολογικό χώρο που κλείνει στις 15:30, η τελευταία είσοδος πραγματοποιείται κατά κανόνα στις 15:10.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία του κράτους θα παραμείνουν κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου και την 25η Μαρτίου, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων της απόφασης.

Αντίθετα, κατά την εορτή των Θεοφανείων και την Καθαρά Δευτέρα, οι χώροι θα λειτουργούν σύμφωνα με το καθορισμένο χειμερινό ωράριο.

Ακρόπολη: Λειτουργία από τις 08:00 έως τις 17:00

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών προβλέπεται καθημερινό ωράριο λειτουργίας από τις 08:00 έως τις 17:00. Το ίδιο ωράριο ισχύει για τη Βόρεια και τη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης.

Από τις 08:00 έως τις 17:00 θα λειτουργεί επίσης ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Αγοράς και του Αρείου Πάγου, καθώς και το Μουσείο της Στοάς του Αττάλου. Ειδικά για το μουσείο προβλέπεται ότι κάθε Τρίτη η λειτουργία του ξεκινά στις 10:00.

Διαφορετικό ωράριο ισχύει για τη Ρωμαϊκή Αγορά και τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού, οι οποίες θα δέχονται επισκέπτες από τις 08:30 έως τις 15:30.

Το ίδιο χρονικό πλαίσιο, από τις 08:30 έως τις 15:30, προβλέπεται για τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου και των Παριλισσίων Ιερών, καθώς και για τον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου.

Στον Κεραμεικό, ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:30 έως τις 15:30 και τα Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 17:00. Κάθε Τρίτη το μουσείο ανοίγει στις 10:00.

Για τους Δυτικούς Λόφους και τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος προβλέπεται ελεύθερη πρόσβαση.

Σούνιο και Ανατολική Αττική: Ωράριο ανάλογα με τον χώρο

Στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, το χειμερινό ωράριο αρχίζει στις 09:30 και ολοκληρώνεται με τη δύση του ηλίου, διαφοροποιούμενο από το σταθερό ωράριο που εφαρμόζεται σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους.

Από τις 08:30 έως τις 15:30 θα λειτουργούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα και ο αρχαιολογικός χώρος Βρανά, ο Τύμβος των Αθηναίων στον Μαραθώνα, ο αρχαιολογικός χώρος της Βραυρώνας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας.

Το ίδιο ωράριο ισχύει για το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, τον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαράειου Ωρωπού, το Ιερό των Αιγυπτίων Θεών στην Μπρεξίζα και τον αρχαιολογικό χώρο της Μονής Καισαριανής.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Αρχαιολογική Συλλογή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, για την οποία προβλέπεται λειτουργία από τις 06:00 έως τις 23:00.

Στην Αργολίδα, ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο του Ιερού του Ασκληπιείου Επιδαύρου θα λειτουργούν από τις 08:00 έως τις 17:00. Από την 1η Μαρτίου 2027, το ωράριο επεκτείνεται έως τις 18:00.

Στις Μυκήνες, τόσο ο αρχαιολογικός χώρος όσο και το μουσείο θα λειτουργούν από τις 08:30 έως τις 15:30.

Αντίστοιχο ωράριο προβλέπεται για την Τίρυνθα, τα Δενδρά, τη Μιδέα, το Ηραίο, τη Λέρνα και το Αρχαίο Θέατρο και την Αρχαία Αγορά του Άργους.

Στο Ναύπλιο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Φρούριο Παλαμηδίου θα λειτουργούν από τις 08:30 έως τις 15:30, ενώ για την καστρονησίδα Μπούρτζι προβλέπεται ωράριο από τις 09:00 έως τις 17:00.

Το χειμερινό ωράριο διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων, με αρκετά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους να λειτουργούν από τις 08:30 έως τις 15:30.

Στην Αχαΐα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, το Κάστρο Πατρών και το Φρούριο Ρίου θα λειτουργούν με το συγκεκριμένο ωράριο.

Στη Βοιωτία, από τις 08:30 έως τις 15:30 θα λειτουργούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου και η Μονή Οσίου Λουκά.

Στη Δυτική Αττική, το ίδιο ωράριο προβλέπεται για τον αρχαιολογικό χώρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας, τη Μονή Δαφνίου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων.

Στη Ρόδο, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου θα λειτουργούν από τις 08:30 έως τις 15:30, με ορισμένες επιμέρους εκθέσεις να παραμένουν κλειστές, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Ποιοι χώροι παραμένουν κλειστοί και πού απαιτείται συνεννόηση

Η απόφαση προβλέπει ειδικό καθεστώς λειτουργίας για αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπου η επίσκεψη επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Σε άλλες περιπτώσεις προβλέπεται περιορισμένη λειτουργία συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένοι χώροι παραμένουν κλειστοί λόγω έργων ή άλλων περιορισμών.

Ενδεικτικά, το Κάστρο Καρύταινας και ο Ιερός Ναός Παναγίας Παρηγορήτισσας στην Άρτα καταγράφονται ως κλειστοί λόγω έργων. Κλειστός λόγω έργων αναφέρεται επίσης ο αρχαιολογικός χώρος Ορχομενού Βοιωτίας.

Για τον Πύργο Αιγοσθένων και το Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι προβλέπεται λειτουργία μόνο τα Σαββατοκύριακα, από τις 08:30 έως τις 15:30.

Το υπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει ότι κάθε επιμέρους ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων κατά παρέκκλιση ή πέραν του καθορισμένου ωραρίου θα ανακοινώνεται στον επίσημο διαδικτυακό του κόμβο.

Το νέο χειμερινό πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε μήνες, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027, καλύπτοντας την περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους πραγματοποιούνται με περιορισμένο φυσικό φωτισμό και μικρότερη διάρκεια ημέρας.