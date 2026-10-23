Η μαθήτρια Γυμνασίου τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) στο Ηράκλειο Κρήτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας μαθήτριας καθώς και την σύλληψη των ανηλίκων αλλά και των γονιών τους.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ΕΛΑΣ δέχτηκε καταγγελία για επίθεση σε μαθήτρια από ομάδα ανηλίκων εντός του σχολείου με την ίδια πηγή να αναφέρει προς πρόκειται για το τρίτο περιστατικό σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ανήλικοι εκτόξευσαν προς το μέρος της αντικείμενο το οποίο δέχθηκε στο κεφάλι.

Η άτυχη μαθήτρια υπέστη κάκωση στο κεφάλι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της.