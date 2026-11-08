Τι ανέφερε ο Ισπανός τεχνικός.

Στην ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο τεχνικός των Πειραιωτών Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τέλος του νικηφόρου σερί και όσα έλειψαν από τον Ολυμπιακό: «Δεν ήμασταν εύστοχοι στις περισσότερες ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Ένα λάθος μάς στοίχισε και δεν έπρεπε να γίνει».

Για τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών από την κορυφή και τη μάχη του πρωταθλήματος: «Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Μας αφήνει μια άσχημη γεύση. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί ακόμη να διεκδικηθούν μέχρι το τέλος. Οι αντίπαλοί μας επίσης δυσκολεύτηκαν σήμερα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος. Μετά τη διακοπή θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στα επιτυχημένα αποτελέσματα».

Για τη συνάντησή του με τον Ελουστόντο: «Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση. Έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά. Νιώθω απέραντη εκτίμηση και αγάπη για τον Ελουστόντο».