Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.

Η απερχόμενη πρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία υποστηρίζει τον διάλογο με τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κέρδισε σήμερα στις προεδρικές εκλογές στη Βουλγαρία, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου.

Με ποσοστό μεταξύ 50,7% και 52,5% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίζεται από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος συγκέντρωσε ποσοστό μεταξύ 43,4% και 44%.

Οι προσωρινές αυτές εκτιμήσεις αναμένεται να επιβεβαιωθούν από τα επίσημα αποτελέσματα.