Το πανόραμα της διοργάνωσης.

Με τον Σαντίνο Αντίνο να πραγματοποιεί την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στην ΑΕΚ και επικράτησε με 2-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, επιστρέφοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Τεττέη στο 1’ και ο Αντίνο στο 49’ σημείωσαν τα δύο γκολ των «πράσινων», που είχαν και δύο δοκάρια, ενώ ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα παίκτες απ’ το 71’ μετά την απευθείας αποβολή του Κάνγκουα.

Έπειτα από ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι που τα είχε όλα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Αναμέτρηση που είχε τρία γκολ και δύο αποβολές, μια για κάθε ομάδα, με τους Θεσσαλονικείς να χαμογελούν εν τέλει, καθώς ο Ανέστης Μύθου σκόραρε στο 87’ κι ο Δημήτρης μοναστηρλής πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 90’+2’. Το σκορ είχε ανοίξει για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι ο Σερίφ Εντιαγέ (8’) ενώ ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα (39’) είχε ισοφαρίσει προσωρινά για εκείνη του υπηρεσιακού Γιάννη Κοντοέ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

19:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Άρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

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Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Βόλος

19:30 Καλαμάτα – Ηρακλής

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

07/11 17:00 Βόλος – Κηφισιά

07/11 19:30 Άρης – Παναιτωλικός

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

08/11 17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός

08/11 17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα

08/11 17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός

08/11 18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος

08/11 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ