Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της, μοιράζοντας με τους ακολούθους της μικρές, καθημερινές στιγμές από τη μητρότητα.

Με τον πιο γλυκό και τρυφερό τρόπο επέλεξε να υποδεχτεί τον Νοέμβριο η Κατερίνα Καινούργιου, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα φωτογραφία της κόρης της, Ξένιας.

Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου ένα ιδιαίτερα όμορφο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τις ευχές της για τον νέο μήνα.

Στη φωτογραφία, η μικρή Ξένια εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, φορώντας ένα μπλε φορμάκι και σκεπασμένη με την κουβερτούλα της. Η μητέρα της κρατά τρυφερά το μικροσκοπικό χεράκι της, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή.

«Sweet November, καλό μήνα», ήταν η λιτή λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της η Κατερίνα Καινούργιου.