Με τον πιο γλυκό και τρυφερό τρόπο επέλεξε να υποδεχτεί τον Νοέμβριο η Κατερίνα Καινούργιου, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους μια νέα φωτογραφία της κόρης της, Ξένιας.
Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε το απόγευμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου ένα ιδιαίτερα όμορφο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τις ευχές της για τον νέο μήνα.
Στη φωτογραφία, η μικρή Ξένια εμφανίζεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, φορώντας ένα μπλε φορμάκι και σκεπασμένη με την κουβερτούλα της. Η μητέρα της κρατά τρυφερά το μικροσκοπικό χεράκι της, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική οικογενειακή στιγμή.
«Sweet November, καλό μήνα», ήταν η λιτή λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της η Κατερίνα Καινούργιου.