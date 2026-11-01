Η εξήγηση που δίνουν στη ΝΔ για την παράταση της εκκρεμότητας σχετικά με την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Μια «πικάντικη» ερμηνεία για την καθυστέρηση του Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος δίνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη δική τους ανάγνωση, η αναμονή οφείλεται στην προσπάθεια ελέγχου της δημόσιας εικόνας του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος.

Όσο δεν υπάρχει επισήμως κόμμα, δεν υπάρχουν και στελέχη που θα εμφανίζονται καθημερινά στα τηλεοπτικά πάνελ, να απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις ή να διατυπώνουν θέσεις που ενδεχομένως θα δημιουργούσαν προβλήματα στον πρώην πρωθυπουργό.

Σήμερα ο Σαμαράς έχει τον απόλυτο έλεγχο της εικόνας του εγχειρήματος και δεν κινδυνεύει με φθορά, όπως πχ συνέβη στην Μ. Καρυστιανού που εκτέθηκε νωρίς ως πολιτική αρχηγός. Για την ώρα, επιλέγει ο ίδιος πότε θα μιλήσει, τι θα πει και ποια μηνύματα θα εκπέμψει. Με την επίσημη ανακοίνωση ενός κόμματος, όμως, αυτός ο έλεγχος αναπόφευκτα θα περιοριστεί.

Αυτή, τουλάχιστον, είναι η εξήγηση που δίνουν Νεοδημοκράτες που γνωρίζουν ότι γύρω από τον πρωθυπουργό έχουν μαζευτεί αρκετοί πρώην βουλευτές και υπουργοί που διψούν για come back μπορεί λόγω υπερβολικής φόρας να προκαλέσουν ατυχήματα.

Α.