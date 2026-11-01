Θέτει ως πήχη για τον Μητσοτάκη την αυτοδυναμία

Πολύ προσεκτικός είναι ο Νίκος Δένδιας όταν τοποθετείται για τον Αντώνη Σαμαρά. Ταυτόχρονα εξακολουθεί να θέτει ως πήχη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη την αυτοδυναμία.

Διαβάστε τι λέει σε συνέντευξή του στα «Νέα Σαββατοκύριακο» και τον δημοσιογράφο Μαρίνο Γκασιάμη:

Ερώτηση: Αναφερθήκατε και πρόσφατα στον στόχο της αυτοδυναμίας. Υπάρχει πήχης στο ποσοστό της ΝΔ;

Απάντηση: Ουδέποτε έχω αναφερθεί σε «πήχη» ούτε έχω μιλήσει για συγκεκριμένο ποσοστό. Αυτό που έχω θέσει ως ξεκάθαρο στόχο και για το οποίο αναφέρθηκα στο τελευταίο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπως και σε κομματικές εκδηλώσεις, είναι ότι το κόμμα μας έχει ως προγραμματική θέση την αυτοδυναμία.

Οφείλει, δηλαδή, να ζητήσει τη στήριξη του ελληνικού λαού για την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος, με σαφές ιδεολογικό πλαίσιο και καθαρό χρονικό ορίζοντα. Χαίρομαι γιατί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πρόσφατα ότι «η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος».

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Ερώτηση: Με βάση και τις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, μήπως θα έπρεπε η ΝΔ να συζητά περισσότερο το ενδεχόμενο συνεργασιών; Εάν κληθεί η ΝΔ να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί; Ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να είναι συνομιλητής;

Απάντηση: Η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών, εκτός από πρόωρη, υπονομεύει αυτό που σας επισήμανα προηγουμένως: την καθαρή πρότασή μας προς την ελληνική κοινωνία για την ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Όσον αφορά τον κ. Σαμαρά, όπως έχω ξαναπεί, ως πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του.

Β.Σκ.