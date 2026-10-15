Οι φοιτητές, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το αυξημένο κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την έλλειψη οικονομικής στήριξης και τις περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, ζητούν την παραίτηση του Ράμα.

«Δεν θα παραιτηθώ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές», είναι η απάντηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα στους φοιτητές που διαδηλώνουν για τρίτη ημέρα.

«Η ευθύνη μου είναι να ακούσω, να απαντήσω σε εύλογες ανησυχίες και να προχωρήσω την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Reuters.

Εν τω μεταξύ, σήμερα, Πέμπτη, η αστυνομία χρησιμοποίησε αύρες κατά των διαδηλωτών, οι οποίοι έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες στα Τίρανα, με αποτέλεσμα το κοινοβούλιο να ακυρώσει τη συνεδρίασή του.

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Οι φοιτητές, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το αυξημένο κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την έλλειψη οικονομικής στήριξης και τις περιορισμένες προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, ζητούν την παραίτηση του Ράμα.

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«Όσον αφορά τα αιτήματα για την παραίτησή μου, οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών. Πέρυσι είχαμε εκλογές, όχι επανάσταση», δήλωσε ο Ράμα.

Ο Ράμα δηλώνει έτοιμος να συζητήσει για την εκπαίδευση

Οι διαδηλώσεις αποτελούν μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράμα, ο οποίος κέρδισε τέταρτη συνεχόμενη θητεία πέρυσι, έχοντας θέσει την ένταξη στην ΕΕ στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Ράμα δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει την αύξηση του κόστους της εκπαίδευσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι «Οι επιθέσεις εναντίον θεσμών, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και η απειλή για τη δημόσια ασφάλεια δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα αιτήματα των φοιτητών».

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Οι διαδηλώσεις ακολουθούν μήνες κυρίως ειρηνικών κινητοποιήσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από σχέδια κατασκευής ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στις νότιες ακτές της Αλβανίας. Το έργο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και έχει αντιμετωπίσει νομικές προσφυγές.

Κάτοικοι χωριών δήλωσαν στο Reuters τον Ιούλιο ότι η γη τους πουλήθηκε παράνομα για την ανάπτυξη του έργου. Το Reuters δεν βρήκε στοιχεία παρανομίας από την πλευρά του Κούσνερ, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαφορά των κατοίκων.

Στόχος η ένταξη στην ΕΕ ακόμη και από το 2028

«Η διαφθορά πρέπει να αντιμετωπιστεί και, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και η ίδια η ΕΕ, η Αλβανία την καταπολεμά περισσότερο από ποτέ», δήλωσε ο Ράμα.

«Ίσως ορισμένες δυνάμεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να μη θέλουν να πετύχει η Αλβανία ως πρωτοπόρος στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψω στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας».

Μαζί με το Μαυροβούνιο, η Αλβανία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της διαδικασίας ένταξης μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων και επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ ακόμη και το 2028.

Ωστόσο, η εικόνα της χώρας έχει πληγεί από σκάνδαλα διαφθοράς. Πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν επίσης ότι η Αλβανία αποτελεί κόμβο για εγκληματικές συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλένουν χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, γεγονός που περιπλέκει τις προσπάθειές της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών.

Οι αναταραχές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικού ακτιβισμού στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων πραγματοποιούν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς σχολείων επί εβδομάδες, ζητώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες εγκαταστάσεις. Υποστηρίζουν ότι η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και οι υπερπλήρεις αίθουσες υπονομεύουν την εκπαίδευση.

Με πληροφορίες από Reuters