Οι κινητοποίησεις έρχονται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος μαθητικού ακτιβισμού στην Ευρώπη.

Τους δρόμους των Τιράνων πλημμύρισαν την Τρίτη οι αλβανοί φοιτητές φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και απαιτώντας βελτίωση των συνθηκών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Η κινητοποίηση γρήγορα πήρε βίαη τροπή, με διαδηλωτές να εκσφενδονίζουν τούβλα και τσιμεντόλιθους εναντίον του υπουργείου Παιδείας και την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού.

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Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η κινητοποίηση αφορούσε τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση. Ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για την ανισότητα και τους χειρισμούς της κυβέρνησης.

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«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρη ανατροπή του συστήματος γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι», δήλωσε η διαδηλώτρια Luljeta Kola, προσθέτοντας ότι υπάρχει βαθιά κοινωνική αδικία και ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα.

Σύμφωνα με το Balkan Insight, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που είναι γνωστές ως «Επανάσταση του Φλαμίνγκο».

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Οι κινητοποίησεις, ωστόσο, έρχονται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικού/μαθητικού ακτιβισμού στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείου πραγματοποιούν εβδομάδες διαμαρτυριών και καταλήψεων απαιτώντας περισσότερους καθηγητές και καλύτερες υποδομές, υποστηρίζοντας ότι τα ερειπωμένα σχολικά κτίρια και οι υπεράριθμες τάξεις υποβαθμίζουν την εκπαίδευση.

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Αλβανίας, Albana Koçiu, έγραψε στο Facebook: «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ η λύση. Η ρίψη πετρών, οι επιθέσεις σε θεσμούς και στην κρατική αστυνομία, καθώς και η αλόγιστη καταστροφή της δημόσιας περιουσίας, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται η νεολαία».

Από την πλευρά της, η Ένωση Αλβανών Δημοσιογράφων ανέφερε ότι αστυνομικοί μέλος της και παρεμπόδισαν ένα τηλεοπτικό συνεργείο από το να καλύψει τη διαμαρτυρία. Ο οργανισμός κάλεσε την αστυνομία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων.

Με πληροφορίες από Balkan Insight και Reuters