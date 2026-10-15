Η αναταραχή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος φοιτητικού ακτιβισμού που σαρώνει την Ευρώπη για την εκπαίδευση και τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ έρχεται έπειτα από ένα καλοκαίρι ειρηνικών διαδηλώσεων των «Ροζ Φλαμίνγκο».

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους των Τιράνων, πυρπολώντας ένα κυβερνητικό κτήριο και δύο τράπεζες, ενώ πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις, διαμαρτυρόμενοι για την ακρίβεια στην παιδεία και τη διαφθορά.

Η αστυνομία απάντησε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος που είχε βάλει φωτιά στο υπουργείο Παιδείας, είχε αναποδογυρίσει κάδους και είχε προκαλέσει ζημιές σε βιτρίνες καταστημάτων. Στις φλόγες τυλίχθηκε και ένα υποκατάστημα της Raiffeisen Bank κοντά στο υπουργείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, 23 αστυνομικοί και έξι πολίτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ έγιναν 35 συλλήψεις.

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Ο πρόεδρος της χώρας, Μπαϊράμ Μπεγκάι, καταδίκασε τα επεισόδια και απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, τονίζοντας: «Το σύνταγμα και οι νόμοι αποτελούν το όριο που οφείλουμε όλοι, ανεξαιρέτως, να σεβόμαστε».

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Πρόκειται για το πιο βίαιο ξέσπασμα διαμαρτυρίας μέχρι σήμερα κατά του πρωθυπουργού Ράμα, ενώ έντονη είναι κι η αποδοκιμασία της αντιπολίτευσης. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Δεν σας φτάνουν οι χειροπέδες για όλους μας» και «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή», στρεφόμενοι τόσο κατά του πρωθυπουργού όσο και κατά του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα. Μάλιστα, όταν δύο βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος του Μπερίσα επιχείρησαν να ενσωματωθούν στην πορεία, οι διαδηλωτές τους αποδοκίμασαν και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν.

Η ένταση αυτή έρχεται έπειτα από ένα καλοκαίρι ειρηνικών κινητοποιήσεων κατά της κυβέρνησης. Αφορμή είχε σταθεί η σχεδιαζόμενη επένδυση για την κατασκευή πολυτελούς θέρετρου στις παρθένες ακτές της νότιας Αλβανίας - ένα έργο που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και έχει γίνει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

«Αυτό που ζούμε είναι μια επανάσταση. Κουραστήκαμε από τις ειρηνικές πορείες. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε αν δεν παραιτηθεί ο Ράμα», δήλωσε η Λόρα, μια φοιτήτρια που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της, την ώρα που πετούσε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

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Δίπλα της, άλλοι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «παραίτηση» και «αστυνομία του εγκλήματος».

Εκπρόσωποι των φοιτητών ανέφεραν ότι η διαμαρτυρία αφορά τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια, το υψηλό κόστος σπουδών, την έλλειψη οικονομικής στήριξης και τις δυσοίωνες προοπτικές αποκατάστασης μετά το πτυχίο.

Οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα φοιτητικού ακτιβισμού που σαρώνει την Ευρώπη για θέματα παιδείας και ποιότητας ζωής. Στη Γαλλία μαθητές λυκείων πραγματοποιούν εβδομάδες καταλήψεων και διαμαρτυριών ζητώντας προσλήψεις καθηγητών και καλύτερες υποδομές, καταγγέλλοντας ότι τα εγκαταλελειμμένα σχολικά κτήρια και οι υπεράριθμες τάξεις υποβαθμίζουν την εκπαίδευσή τους.

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Αλβανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι διαδηλώσεις της Τετάρτης επεκτάθηκαν και στα πανεπιστήμια του Ελμπασάν και της Σκόδρας.

«Όποιος ασκεί βία, πυρπολεί ή καταστρέφει περιουσίες και επιτίθεται σε αστυνομικούς φέρει ατομική ευθύνη και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη», διεμήνυσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση - στην οποία η Αλβανία επιδιώκει να ενταχθεί - εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τη «βίαιη κλιμάκωση των επεισοδίων στα Τίρανα».

Σε ανακοίνωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Τίρανα αναφέρεται: «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες για αλόγιστη χρήση αστυνομικής βίας απέναντι σε διαδηλωτές και δημοσιογράφους». Ζητώντας την άμεση διερεύνηση των περιστατικών, η ΕΕ κάλεσε «όλες τις πλευρές να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της έντασης».