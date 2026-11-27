Η ταινία του Ιρανού σκηνοθέτη κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες το 2025.

Συνελήφθη από τις αρχές του Ιράν ο Μεχντί Μαχμουντιάν, συν-σεναριογράφος της ταινίας «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί, που κέρδισε το βραβείο του Χρυσού Φοίνικα στις Κάννες το 2025.

Ο δημοσιογράφος και σεναριογράφος, συνελήφθη την Τετάρτη, επειδή δημοσίευσε στο κανάλι του στο Τelegram ένα έγγραφο, το οποίο παρουσίασε ως μια επίσημη ανακοίνωση της δικαστικής εξουσίας. Το έγγραφο ανέφερε, σύμφωνα με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι Μιλάντ Αρμούν, 27 ετών, και ο Ναβίντ Νατζαράν, ηλικίας 34 ετών, δύο διαδηλωτές του κινήματος «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» του 2022 επρόκειτο να εκτελεστούν διά απαγχονισμού αυτήν την εβδομάδα. Η εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, αργότερα αναβλήθηκε.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη, «ξυλοκοπήθηκε άγρια και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια» στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με την οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία. Οι βασανιστές του, προκειμένου να του αποσπάσουν ομολογία, τοποθέτησαν μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του, πρόσθεσε η οργάνωση.

«Δημοσιοποιώντας τις επικείμενες εκτελέσεις των Μιλάντ Αρμούν και Ναβίντ Νατζαράν, ο Μεχντί Μαχμουντιάν, συνέβαλε στο να αποτραπεί η εκτέλεση αυτών των δύο διαδηλωτών», δήλωσε ο διευθυντής της οργάνωσης Μαχμούντ Αμιρί- Μογκαντάμ.

Η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι ο Μαχμουντιάν εκμυστηρεύτηκε στην οικογένειά του, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας, πως οι δυνάμεις ασφαλείας τον «χτύπησαν κατά τη διάρκεια της σύλληψής του».

Χωρίς εκείνον, «η κοινή γνώμη ενδεχομένως να μην μάθαινε ποτέ» πως δύο πολιτικοί κρατούμενοι επρόκειτο σύντομα να εκτελεστούν, αντέδρασαν από την πλευρά τους οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, σε ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε την Πέμπτη.

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«Η δημοσιογραφία σώζει ζωές και το θάρρος του Μεχντί Μαχμουντιάν αξίζει να τιμηθεί. Αντ΄αυτού, ο δημοσιογράφος συνελήφθη, φυλακίστηκε και βασανίστηκε από την εξουσία», επισήμανε ο Τζόναθαν Ντάγκερ, υπεύθυνος του γραφείου για τη Μέση Ανατολή των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα.

Οι φυλακίσεις του Μαχμουντιάν

Ο δημοσιογράφος έχει φυλακιστεί επανειλημμένα λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητάς του και τελευταία φορά συνελήφθη στις 31 Ιανουαρίου. Παρέμεινε υπό κράτηση για περισσότερες από δύο εβδομάδες, επειδή είχε συνυπογράψει, μαζί με τον Τζαφάρ Παναχί και άλλες προσωπικότητες, δήλωση με την οποία καταδικαζόταν η καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας, στο Ιράν.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι εντείνουν τις εκτελέσεις πολιτικών κρατουμένων, στον απόηχο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου και του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.