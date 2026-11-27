«Κάποια κόμματα δεν έχουν στείλει ακόμα ενημέρωση για τη συμμετοχή τους» στην εξεταστική για τα «κόκκινα» δάνεια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καυτηριάζει με ανάρτηση το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα η εξεταστική επιτροπή με αντικείμενο τα «κόκκινα» δάνεια.

«Αναμένουμε ακόμη τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τις τράπεζες, τα funds, τους servicers, που αποφασίσθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026, με 137 ψήφους της αντιπολίτευσης!», γράφει στην ανάρτηση η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σύμφωνα με την ίδια, κάποια κόμματα ακόμα δεν έχουν στείλει ενημέρωση για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική επιτροπή, ενώ δεν έχει γίνει κλήρωση για τους ανεξάρτητους βουλευτές.

«Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΝΔ ούτε τα κόμματα που κυβέρνησαν και θυματοποίησαν τον κόσμο με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, εξώσεις δεν θέλουν να γίνει πραγματική διερεύνηση. Ήδη σε ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί πανικός και φαίνεται ότι δίνουν και παίρνουν οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις για να μη γίνει πλήρης διερεύνηση», συμπληρώνει στην ανάρτηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στην ανάρτηση, επισυνάπτει την επιστολή της προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής ότι στην εξεταστική επιτροπή από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας θα συμμετάσχει η ίδια, με αναπληρωτές τον Αλέξανδρο Καζαμία και την Τζώρτζια Κεφαλά.

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Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την εξεταστική επιτροπή

«Αναμένουμε ακόμη τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τις τράπεζες, τα funds, τους servicers, που αποφασίσθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026, με 137 ψήφους της αντιπολίτευσης!

9 ημέρες μετά, μαθαίνω ότι κάποια κόμματα δεν έχουν στείλει ακόμη ενημέρωση για τη συμμετοχή τους, ενώ δεν έχει γίνει ούτε η κλήρωση για τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Η πρόταση αυτή προέρχεται από την κοινωνία και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΝΔ ούτε τα κόμματα που κυβέρνησαν και θυματοποίησαν τον κόσμο με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, εξώσεις δεν θέλουν να γίνει πραγματική διερεύνηση. Ήδη σε ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί πανικός και φαίνεται ότι δίνουν και παίρνουν οι παρασκηνιακές συνεννοήσεις για να μη γίνει πλήρης διερεύνηση.

Κύριοι και κυρίες, μη γίνεστε άλλο μέρος της συγκάλυψης. Ο ελληνικός λαός, οι πολίτες, δικαιούνται να μάθουν όλη την αλήθεια. Και εγώ προσωπικά θα είμαι εκεί για να το εγγυηθώ, μαζί με την μαχόμενη κοινοβουλευτική μας ομάδα, που δεν την κρατάει κανένας στο χέρι και στην τσέπη του».