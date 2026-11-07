Δύο διαβατήρια, αναπάντητα ερωτήματα και έρευνες στην Αλβανία.

Νέα ερωτήματα προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το κομματιασμένο διαβατήριό της, που εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου, αλλά και οι επαγγελματικές επαφές που είχε αναπτύξει στην Αλβανία πριν χαθούν τα ίχνη της.

Το διαβατήριο βρέθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου, περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, αποκάλυψε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν γενετικό υλικό της αγνοούμενης πάνω στο έγγραφο.

«Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια μου κοινοποιήθηκε ότι το DNA της βρέθηκε πάνω στο διαβατήριο. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί και κάποιου άλλου κι αν υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθεί», δήλωσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmoshv3qhdbl?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μυστήριο με το κατεστραμμένο διαβατήριο

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η αστυνομία πραγματοποίησε δύο έρευνες στο Άλσος Γαλατσίου, αναζητώντας τα διάσπαρτα κομμάτια του ταξιδιωτικού εγγράφου.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το διαβατήριο ενδέχεται να καταστράφηκε σε καταστροφέα εγγράφων και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στο σημείο μαζί με ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπική του εκτίμηση και όχι για επιβεβαιωμένο συμπέρασμα των Αρχών.

Παράλληλα, στην εκπομπή παρουσιάστηκε φωτογραφία ενός φερόμενου πλαστού διαβατηρίου, με τη φωτογραφία της Γιου Τινγκ αλλά διαφορετικό όνομα. Το έγγραφο φέρεται να έχει εκδοθεί έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, δεν έχει καταγραφεί είσοδος ή έξοδος από τη χώρα με το συγκεκριμένο όνομα ή τον αριθμό διαβατηρίου.

Η έρευνα στην Αλβανία και ο ξενοδόχος

Η δημοσιογραφική έρευνα επεκτάθηκε στην Αλβανία, όπου η Γιου Τινγκ είχε πραγματοποιήσει επαγγελματικές επισκέψεις.

Στο Κούτσοβο, η εκπομπή εντόπισε επιχειρηματία που διατηρεί ξενοδοχείο και είχε γνωρίσει την αγνοούμενη μέσω σχεδίων για επένδυση σε μονάδα εμφιάλωσης νερού.

Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση, ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι έχει ήδη μιλήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Και στις μυστικές υπηρεσίες τα έχω πει. Ήρθαν και εκείνοι», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην περιοχή Μπόγκοβε, όπου εργαζόμενος επιβεβαίωσε ότι είχε ακούσει συζητήσεις για πιθανή επένδυση από Κινέζα επιχειρηματία, χωρίς όμως να γνωρίζει προσωπικά τη Γιου Τινγκ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmosh43it5pd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι λέει ο σύζυγός της για τα ταξίδια

Ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ότι η σύζυγός του είχε επισκεφθεί τέσσερις φορές την Αλβανία, στο πλαίσιο επαγγελματικών επαφών και ταξιδιών.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Αρχές δεν είχαν εντοπίσει καταγεγραμμένη έξοδό της από την Ελλάδα με τα γνωστά ταξιδιωτικά της έγγραφα.

Ο ίδιος απορρίπτει το ενδεχόμενο να εγκατέλειψε οικειοθελώς τη ζωή της για να εγκατασταθεί στην Αλβανία.