«Η Ρωσία χρησιμοποιεί σκοπίμως την τροφή ως όπλο, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια κυρίως στην Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή».

Με την κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα, η Ρωσία θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση, καταγγέλλει η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας καλώντας την Μόσχα να σταματήσει να παρεμποδίζει τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών.

«Εξι επιθέσεις σε δέκα μέρες από drones ύποπτα ως ρωσικά συνιστούν επικίνδυνη και απαράδεκτη κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε η Κάγια Κάλας κατά την διάρκεια συζήτησης με τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί σκοπίμως την τροφή ως όπλο, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια κυρίως στην Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή».

Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί νευραλγική θαλάσσια οδό για την εξαγωγή σιτηρών, ενεργειακών πόρων και πρώτων υλών για την βιομηχανία, πράγμα που σημαίνει ότι η σταθερότητά της είναι ζωτικής σημασίας για την διεθνή επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια.

Η Μόσχα επιτίθεται κατά των ουκρανικών αγροτικών υποδομών, κυρίως στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη, στα συνοριακά σημεία διέλευσης, στις εξαγωγικές εγκαταστάσεις, στα πλοία και στις οδούς της ναυσιπλοΐας, καταστρέφοντας παράλληλα τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών, υπενθύμισε η Κάγια Κάλας.

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«Καταιγίδα του αιώνα»

«Αν και τα παγκόσμια στοκ σιτηρών είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το 2022, χρονιά κατά την οποία η Ρωσία μπλόκαρε 20 εκατομμύρια τόνους σιτηρών, το παγκόσμιο επισιτιστικό σύστημα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την "καταιγίδα του αιώνα"», προειδοποίησε η Κάγια Κάλας, μιλώντας για τον συνδυασμό «ενός φαινόμενο σούπερ Ελ Νίνιο, των επεισοδίων ξηρασίας στα δύο ημισφαίρια και ενός πολέμου στην Μέση Ανατολή που εμποδίζουν τις εξαγωγές λιπασμάτων».

Η ένταση στην Μαύρη Θάλασσα προστίθεται στην ένταση στα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο, στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, άλλους βασικούς διαύλους για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, είπε καλώντας την Μόσχα να αποδεχθεί μορατόριουμ για να επιτραπεί η εξαγωγή σιτηρών.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ