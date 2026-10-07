Ο Αλέξης Τσίπρας αναπτύσσει τις θέσεις του για τα σχέδια και τις προοπτικές για την Αθήνα, συνέδριο του Βήματος.

Συζήτηση με τη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη έχει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» το οποίο διοργανώνει «Το Βήμα».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναπτύσσει τις θέσεις του για τα σχέδια και τις προοπτικές για την Αθήνα.

Την Τρίτη ο Κυριακός Μητσοτάκης προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα όταν μίλησε για κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που περιλαμβάνουν την αύξηση των ορόφων στα κτίρια, αλλά και το rent to build σχέδιό του, που αφορά στην κατασκευή νέων κατοικιών αποκλειστικά για χρήση μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

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